多多龍提燈網拍喊價5200 彰縣再發2千個籲勿兜售

彰縣月影燈季活動限量多多龍小提燈受歡迎，不過有網友在拍賣網站開價5200元出售，縣府呼籲民眾不要上網兜售，元宵節猜燈謎活動將再免費發送2000個小提燈。

彰化縣政府舉辦「月影燈季」活動在彰化八卦山大佛風景區登場，今年活動以龍年及大佛光雕秀為主題，還與LINE貼圖多多欸（DODOA）合作，以多多龍代言活動，縣府更推出限量多多龍小提燈贈送給民眾。

多多龍小提燈分為3個版本，除原先推出的2000個綠色多多龍小提燈，2月14日推出情人節限定粉紅色多多龍小提燈520個，另在鹿港鎮舉辦活動時，也推出500個藍色多多龍小提燈，由於數量有限，發放時都吸引大批民眾排隊索取，還有人在彰化縣長王惠美臉書專頁留言，盼縣府增加提燈數量送給民眾。

先前有網友在拍賣網站上開價新台幣1000多元販賣綠色多多龍小提燈，最近又有民眾蒐集綠色及粉紅色的小提燈，開價5200元販售，讓網友直呼太誇張。

彰縣府城市暨觀光發展處今天呼籲，多多龍小提燈受民眾喜愛很開心，由於宣導品是免費贈送，希望能自己使用或送給有需要的人，不要上網兜售，

城觀處指出，2月24日元宵節舉辦猜燈謎活動，將免費發送2000個小提燈，猜對燈謎更有機會得到藍色或粉紅色限定版小提燈，歡迎鄉親來現場領取，感受元宵節氣氛，不需花錢上網購買。

彰縣府人員告訴中央社記者，多多龍小提燈因造型可愛受民眾歡迎，但負責生產的工廠產能有限，因此每次只能限量發送，不是飢餓行銷。