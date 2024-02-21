快訊

夏克立激動「沒有家暴黃嘉千」 提郎祖筠：我會告

54歲資深維修員遭夾重傷不治 華航緊急內部公告曝光

勞檢處揪出意外主因！華航飛機維修員遭夾死 案發現場曝光「已勒令停工」

多多龍提燈網拍喊價5200 彰縣再發2千個籲勿兜售

中央社／ 彰化21日電

彰縣月影燈季活動限量多多龍小提燈受歡迎，不過有網友在拍賣網站開價5200元出售，縣府呼籲民眾不要上網兜售，元宵節猜燈謎活動將再免費發送2000個小提燈。

彰化縣政府舉辦「月影燈季」活動在彰化八卦山大佛風景區登場，今年活動以龍年及大佛光雕秀為主題，還與LINE貼圖多多欸（DODOA）合作，以多多龍代言活動，縣府更推出限量多多龍小提燈贈送給民眾。

多多龍小提燈分為3個版本，除原先推出的2000個綠色多多龍小提燈，2月14日推出情人節限定粉紅色多多龍小提燈520個，另在鹿港鎮舉辦活動時，也推出500個藍色多多龍小提燈，由於數量有限，發放時都吸引大批民眾排隊索取，還有人在彰化縣長王惠美臉書專頁留言，盼縣府增加提燈數量送給民眾。

先前有網友在拍賣網站上開價新台幣1000多元販賣綠色多多龍小提燈，最近又有民眾蒐集綠色及粉紅色的小提燈，開價5200元販售，讓網友直呼太誇張。

彰縣府城市暨觀光發展處今天呼籲，多多龍小提燈受民眾喜愛很開心，由於宣導品是免費贈送，希望能自己使用或送給有需要的人，不要上網兜售，

城觀處指出，2月24日元宵節舉辦猜燈謎活動，將免費發送2000個小提燈，猜對燈謎更有機會得到藍色或粉紅色限定版小提燈，歡迎鄉親來現場領取，感受元宵節氣氛，不需花錢上網購買。

彰縣府人員告訴中央社記者，多多龍小提燈因造型可愛受民眾歡迎，但負責生產的工廠產能有限，因此每次只能限量發送，不是飢餓行銷。

元宵節

延伸閱讀

龍年要破殼而出 雲林斗六推限量「蛋蛋龍」造型提燈發送

故宮南院推出限量「神龍」小提燈 元宵節前2天憑票兌換

影／24日豐原元宵提燈健走 好孕「團油飯」新人詢問度夯

龍年新北小提燈出爐 貢寮公所、廟宇免費領取

相關新聞

台中5個月2電巴倒閉、撤出 業者：電動公車根本「錢坑」

台中市公車短短5個月先倒1家四方客運，捷順交通也撤出台中公車市場，熟悉公車營運人士指出，四方、捷順電巴兩家電巴背後都是電動車車商...

豐原國民兒童運動中心今上梁 力拚明年初驗收、暑假啟用

台中市豐原國民暨兒童運動中心今舉行上梁典禮，豐原國兒運規劃地上4層、地下3層，該區「豐富專案」有亞大附設醫院與托育、長照...

彰化果菜市場擴建停車及冷鏈設施 預定年底前完工

營運已近40年的彰化果菜市場，為因應因應產銷、停車等需求，預定以9881萬餘元，擴建停車、卸貨及冷藏空間等設施，今天上午...

弘道打造「西區老拾光日間照顧中心」助79歲嬤圓寫字夢

台中老年人口逐年增加，弘道老人福利基金會今日成立「西區老拾光日間照顧中心」，作為預防照顧及長期照顧的中繼站，提供北區、中...

捷順客運1月15日結束營業 台中7條路線已關2條

繼四方客運之後，捷順交通公司在台中的公車營運也出問題，公司營運到1月15日。捷順分配經營的7條路線，交通局將替代性較高的...

強化地上儲槽系統自主管理 台中環保局提醒業者準時完成申報

為防止貯存系統、加油站及地下儲槽系統因老舊、地震或人員管理不當等因素，造成儲油槽及管線油品洩漏汙染土壤及地下水品質，台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。