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台中捷順客運公車停業 承諾給付駕駛薪資、資遣費卻跳票…勞工局要罰

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員張芬郁今天說，捷順公司承諾給駕駛員薪資和資遣費卻跳票。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁今天說，捷順公司承諾給駕駛員薪資和資遣費卻跳票。圖／張芬郁提供

台中市捷順客運公車去年底也傳出欠薪、脫班。該公司去年12月19日雖和駕駛達成協議，要給薪資資遣費，但據市議員張芬郁說，這個承諾已跳票。市府勞工局說，接獲勞工陳情後，已實施過勞動檢查，並以延遲給付工資，依違反勞動基準法，開罰4萬元罰鍰，若仍未給付，會按次處罰。

市議員張芬郁今天說，捷順公司營運至上個月5日，承諾在收到交通局補助款後，發放去年12月和今年1月薪資。但原本預計在上個月31日以前發放，讓大家好過年，同時資遣駕駛，資遣費則分期從2月開始給付，每月2萬元，但這個承諾公司卻跳票。

勞工局說，有接獲39位員工的勞資爭議調解申請，其中24人是駕駛，其中8人已協助媒介找到工作，23日將調解。

交通局說，捷順客運延遲發薪水，導致駕駛員流失，它原本的7條客運路線，已分別協調台中客運、統聯客運聯合代駛。

台中市四方、捷順接連爆發欠薪糾紛，加上還有客運業司機荒，影響市民搭乘大眾運輸的便利。對此，交通局表示，去年11月起已調高公車運價，並協調業者提高駕駛薪水，協助業者維持駕駛人力。

市議員張芬郁說，捷順上個月已停止營業，目前連絡不上該公司人員，但因有10多名駕駛陳情未拿到薪資和資遣費，這個年過的很辛苦，因此駕駛們要求交通局凍結各項補助款，先行支付駕駛薪資，她下午將連繫駕駛員出面。

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