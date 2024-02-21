溪湖糖鐵行道樹遭毒害 21棵死3危殆

彰化縣溪湖鎮糖鐵綠道24棵行道樹，遭人環剝樹皮或注射毒液，縣府昨會同「樹醫生」勘查，確定21棵已死亡將盡速移除，3棵若未長新葉也視同枯死。縣府表示，將調閱監視器，追查行為人開罰，死亡樹木移除後，將檢驗土壤，若無病菌將補植新樹。

糖鐵在地湖埔社大將與樹醫生合作開課，教導志工辨識樹木異常狀況，防患未然，透過公私協力共同護樹。

溪湖糖廠小火車終點路段在草埔，周邊遊客較少，該處6棵行道樹和南側19棵行道樹，近期被發現遭人環剝樹皮、火燒或注射毒液，縣府獲報後報警，昨會同「樹醫生」中興大學植物病理學博士顏志恒、湖埔社區大學執行長林淑玲等人勘查。

顏志恒檢視樹幹、樹枝，拿工具敲打樹幹，4棵大葉山欖慘遭火吻樹幹焦黑，2棵雨豆樹被挖洞注射毒液，樹葉掉光，研判這6棵已回天乏術；糖鐵南側15棵雨豆樹分別被剝樹皮、注射毒液，14棵葉子已光禿禿，1棵雖長出新枝葉，但搖動樹幹即脫落，這15棵雨豆樹也「無藥可救」。

顏志恒說，另有3棵印度紫檀被環切樹皮，若春天沒長新葉，就宣判死刑；雨豆樹齡逾30年，被人「殺害」相當可惜，為避免樹倒釀成公安意外，應盡速移除；補種新樹前，應先檢驗土壤是否含褐根菌，若土壞健康再補植小樹。