國漫館臨近司法機關停車「一位難求」 議員要求增加停車空間

國家漫畫博物館位於台中刑務所官舍群，去年底開館試營運，吸引不少民眾前往觀展。議員表示，國漫館臨近地方法院、地檢署，周遭也有許多律師事務所，開館後就遇到停車嚴重不足問題，不僅假日出遊車位難尋，平日洽公民眾與律師更是怨聲載道，要求市府整合鄰近閒置用地，增加停車空間，以舒緩觀光與洽公停車需求。

台中市停管處表示，國漫館周邊公私有停車場尚有停車空間，鼓勵民眾下載「台中交通網」App，查詢各停車場剩餘車位；國漫館周邊目前也興建多處停車場，市府並鼓勵私有空地地主設置臨時停車場，解決停車問題。

民進黨議員黃守達表示，台中地檢署貴和街臨時停車場，過去消化大部分的洽公停車需求，但去年8月地檢署擬改建辦公廳舍後，廢止停車場使用，致鄰近停車壓力大增，地檢署公附近雖有停車空間，但總格數過少，再加上國漫館設立，停車位更是一位難求。

黃守達說，市府應儘速盤點周遭閒置用地，增加停車空間，如三民路一段與民生路口，警察局第一分局旁邊的空地就可研議。另討論台中州廳的再利用時，作為遠程發展區的舊市議會，也是解決停車問題的可能方案，應一併納入討論。

黃守達說，台中州廳與大屯郡役所未來開放後，將串連起國漫館、台中公園、府儒考棚等文史據點，屆時文史觀光能量爆發，停車需求將再提升，市府務必提早規劃，加強鄰近交通配套。

台中市停管處表示，目前國漫館周邊1公里內公私有停車場共15場，平均停車率約5到8成，尚有停車空間，鼓勵民眾可下載「台中交通網」App，查詢各停車場剩餘車位，於各停車場停車後，再透過短距離步行或YouBike前往目的地。