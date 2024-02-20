快訊

桃園市府人事地震！范姜泰基接任客家局長 豐富經歷曝光「曾是馬英九發言人」

陸船2生還漁民今遣返！陸方拒簽移交書「場面尷尬」 知情人曝原因：簽了恐被懲處

被稱為惡人中的惡人...這類肺癌生長速度驚人 醫：如小孩子「一暝大一寸」

國漫館臨近司法機關停車「一位難求」 議員要求增加停車空間

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國家漫畫博物館位於台中刑務所官舍群，臨近地方法院、地檢署，周遭也有許多律師事務所，民進黨議員黃守達表示，國漫館去年底開館後，就遇到停車嚴重不足問題。圖／黃守達提供
國家漫畫博物館位於台中刑務所官舍群，臨近地方法院、地檢署，周遭也有許多律師事務所，民進黨議員黃守達表示，國漫館去年底開館後，就遇到停車嚴重不足問題。圖／黃守達提供

國家漫畫博物館位於台中刑務所官舍群，去年底開館試營運，吸引不少民眾前往觀展。議員表示，國漫館臨近地方法院、地檢署，周遭也有許多律師事務所，開館後就遇到停車嚴重不足問題，不僅假日出遊車位難尋，平日洽公民眾與律師更是怨聲載道，要求市府整合鄰近閒置用地，增加停車空間，以舒緩觀光與洽公停車需求。

台中市停管處表示，國漫館周邊公私有停車場尚有停車空間，鼓勵民眾下載「台中交通網」App，查詢各停車場剩餘車位；國漫館周邊目前也興建多處停車場，市府並鼓勵私有空地地主設置臨時停車場，解決停車問題。

民進黨議員黃守達表示，台中地檢署貴和街臨時停車場，過去消化大部分的洽公停車需求，但去年8月地檢署擬改建辦公廳舍後，廢止停車場使用，致鄰近停車壓力大增，地檢署公附近雖有停車空間，但總格數過少，再加上國漫館設立，停車位更是一位難求。

黃守達說，市府應儘速盤點周遭閒置用地，增加停車空間，如三民路一段與民生路口，警察局第一分局旁邊的空地就可研議。另討論台中州廳的再利用時，作為遠程發展區的舊市議會，也是解決停車問題的可能方案，應一併納入討論。

黃守達說，台中州廳與大屯郡役所未來開放後，將串連起國漫館、台中公園、府儒考棚等文史據點，屆時文史觀光能量爆發，停車需求將再提升，市府務必提早規劃，加強鄰近交通配套。

台中市停管處表示，目前國漫館周邊1公里內公私有停車場共15場，平均停車率約5到8成，尚有停車空間，鼓勵民眾可下載「台中交通網」App，查詢各停車場剩餘車位，於各停車場停車後，再透過短距離步行或YouBike前往目的地。

停管處表示，目前國漫館周邊正興建興中停車場、大台中轉運中心，前者完工後可提供汽車格562席、機車格632席；大台中轉運中心停車場空間則可提供汽車格506席、機車格1290席空間，合計將再增加汽車格1068席、機車格1922席，供大眾使用。

國家漫畫博物館位於台中刑務所官舍群，臨近地方法院、地檢署，周遭也有許多律師事務所，民進黨議員黃守達表示，國漫館去年底開館後，就遇到停車嚴重不足問題。圖／黃守達提供
國家漫畫博物館位於台中刑務所官舍群，臨近地方法院、地檢署，周遭也有許多律師事務所，民進黨議員黃守達表示，國漫館去年底開館後，就遇到停車嚴重不足問題。圖／黃守達提供

停車場 國漫館 車位

延伸閱讀

影／台灣燈會高鐵燈區未演先轟動 假日免費停放萬國觀光工廠

彰化縣府二辦周邊停車有解 將斥資1.5億南郭國小建地下停車場

台中老舊街區活化 70年歷史建築變身客家餐廳

2家7車長占免費停車場 大湖鄉長：一定會朝車收費規畫

相關新聞

台中捷運乾淨滿意度達99% 網友酸「沒人搭當然乾淨」引戰

台中捷運綠線通車後，旅客給予正面回饋，去年不僅運量多次打破紀錄，旅客整體滿意度達94.2%創新高。其中車站、車廂及廁所清...

彰化國家糖鐵綠道遇害行道樹 樹醫生診斷21死3重傷

彰化縣溪湖鎮糖鐵綠道24棵行道樹，遭人環剝樹皮或注射毒液，縣政府今會同「樹醫生」勘查，確定21棵死亡應盡速移除，3棵若逢...

環評空汙抵換增源…環團籲「限縮10公里內」 環境部回應了

環境部去年12月修正發布「環境部審查開發行為空氣汙染物排放量增量抵換處理原則」，納入「離島空汙減量」、「環保金爐設置」等...

彰化花壇白沙坑元宵迎燈排全台唯一 旅行社推出求錢母小旅行

彰化花壇白沙坑元宵迎燈排自2008年登錄公告為彰化縣無形文化資產以來，清朝至今已有196年，今年將在2月22日到24日一...

遊客合歡山野炊還嗆人…網怒喊開罰 南投縣府將依法裁處

合歡山是全台首座國際暗空公園，為營造良好觀星場域，南投縣政府改善鳶峰遊客中心及停車場，並訂定相關規範；未料，有遊客無視禁...

台中燈會吸引120萬人次 盧秀燕宣布延三天展期到228

中台灣元宵燈會16日晚上開幕，市府觀光旅遊局統計到昨天已突破120萬人次，民眾敲碗希望再延長。台中市長盧秀燕今宣布，原定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。