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南投燈會無人機重新送審 仍有6場未演出待復飛

中央社／ 南投縣20日電

南投燈會無人機群飛展演因遭人檢舉機型與申請不符而重新送交民航局審查，縣府觀光處今天表示，待通過數位發展部審查再送交民航局，一旦可演出將立即公告，仍有6場未執行。

南投燈會無人機群飛展演因無人機與申請不符而暫停，南投縣政府要求承包廠商依法、依契約進行，廠商昨天重新送件請交通部民用航空局等單位審認，縣府觀光處今天回應中央社記者詢問表示，待通過數位發展部、民航局審查，若可恢復演出將立即公告場次。

南投燈會在南投縣會展中心熱鬧進行，25日將閉幕，觀光處指出，無人機演出標案8場，廠商加送3場合計11場，目前仍有6場尚未執行，不排除分3天演出完畢，詳細日期、時間待無人機通過民航局審查後公告。

縣府發布新聞稿表示，南投燈會進入倒數階段，打造11個特色燈區，開幕至2月18日累計近400萬人次參觀，其中「竹夢金沙」燈區匯集多名沙雕師、竹藝師共同完成18座裝置藝術，以五彩繽紛花海襯托沙雕創作及傳統竹藝之美，展現縣內優秀工藝師的職人技藝。

縣府表示，南投燈會25日閉幕，這週假日還有特別演出，邀南投在地團隊普台高中禪鼓隊、弦樂團共演，及嘉和國小扯鈴隊、樂興之時管絃樂團帶來精彩演出，還有「馬來貘」品牌燈區與快閃店、「爽爽貓」水上副燈等可愛燈區，及花海小火車、沙雕、立式划槳等豐富內容，歡迎民眾把握閉幕前來賞燈。

南投 民航局 無人機 燈會

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