彰化慢飛天使上學跨縣鎮來回40多公里 行善團捐百萬交通車

家扶基金會彰化發展學園服務彰化9鄉鎮600多名身心障礙和慢飛天使兒童，為獲得專業早療服務，許多孩童跨鄉鎮到和美的發展學園上學，最遠來回40多公里，有的仰賴交通車接送，有的因座位有限家長需自行接送，「彰化圓夢行善團」成員今捐贈百萬交通車，減輕身心障礙孩童上下學的接送負擔。

家扶基金會彰化發展學園成立至今超過30年，服務彰化縣埔鹽、福興、鹿港、秀水、花壇、線西、伸港、彰化、和美9個鄉鎮，為讓學員有更多資源，今天正式成立彰化發展學園扶幼委員會，扶幼委員人數共70人，彰化發展學園陳秀美主委指出，這是家扶基金會第一團由全女性打造的扶幼委員會，付出大家一己之力陪伴這群慢飛天使成長。

彰化發展學園的交通車有三輛，年限最高達10年，患有唐氏症的小伃居住在埔鹽郊區，因父母一早就要工作，一趟30公里的上學路無法由年邁的爺爺奶奶接送，另一位是聽力障礙的小芮居住在福興，父母皆為身障人士，來回44公里，幸好有學園的交通車到家接送才能安心上學。