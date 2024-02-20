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彰化溪州彩色稻田今插秧 盼媽祖遶境路過再停留

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
經濟部水利署第四河川分署和彰化縣溪州鄉公所，在西螺大橋旁種不同顏色水稻，將種出心形彩色稻子。記者簡慧珍／攝影
經濟部水利署第四河川分署和彰化縣溪州鄉公所，在西螺大橋旁種不同顏色水稻，將種出心形彩色稻子。記者簡慧珍／攝影

西螺大橋北端彰化縣溪州鄉彩色稻田插秧活動今年邁入第四年，先委託農民種出心形圖案，今水利署第四河川分署和溪州鄉公所的人員聯袂插秧，待秧苗長大將形成「2024」數字圖案，6、7月收割前可望再度成為打卡熱點。

溪州鄉水尾社區理事長鐘効鈞、溪州青農團隊是插秧主力部隊，第四河川分署長李友平、鄉長江淑芬，縣政府秘書林芳娟，和立法委員謝衣鳯服務處主任李育成身先士卒，捲褲管脫鞋走入泥田，在數字圖案的空留處插秧。李友平等人各呼叫員工也下田，員工努力拍照及拍影片錄下插秧過程，李友平忍不住大呼「你們真不夠意思。」平添笑聲和趣味。

江淑芬說，彩色稻田種植深紫、淺綠和常見草綠的秧苗，長大後構成心形圖案，跟旁邊紅色西螺大橋相映成趣，美景一砲而紅，媽祖遶境時都會稍作停留，鄉公所希望從打卡熱點延伸成傳統，增加溪州的旅遊能量；鄉公所感謝地主水尾社區理事長鐘効鈞一手包辦種植和收割，年年辛苦付出。

李友平表示，彩色稻田費用昂貴，第四河川局從測量、放樣「自己來」並委託農民插秧，第一年愛心圖案，第二年「雙心虹橋」，去年是「玉兔呈祥」，今年是一個大大愛心加2024，串連濁水溪的水文化，連白沙屯媽經過都佇足觀看，建立溪州鄉觀光特色。

鐘効鈞說，他在溪州長大，對西螺大橋有濃厚情感，他向河川局租用河川地，種植彩色稻子可吸引民眾前來拍照打卡欣賞，收割時將辦理農村體驗活動讓民眾感受農家辛苦；相關活動會在公所FB公布，請大家關注。

經濟部水利署第四河川分署和彰化縣溪州鄉公所的人員，今在西螺大橋旁插秧種彩色水稻。記者簡慧珍／攝影
經濟部水利署第四河川分署和彰化縣溪州鄉公所的人員，今在西螺大橋旁插秧種彩色水稻。記者簡慧珍／攝影
經濟部水利署第四河川分署和彰化縣溪州鄉公所，今在西螺大橋旁種不同顏色水稻。記者簡慧珍／攝影
經濟部水利署第四河川分署和彰化縣溪州鄉公所，今在西螺大橋旁種不同顏色水稻。記者簡慧珍／攝影

愛心 西螺大橋 農民

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