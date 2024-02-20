彰化國家糖鐵綠道遇害行道樹 樹醫生今診斷21死3重傷

彰化縣溪湖鎮糖鐵綠道24棵行道樹，遭人環剝樹皮或注射毒液，縣政府今會同「樹醫生」勘查，確定21棵死亡應盡速移除，3棵若逢春未長新葉也視同枯死，在地的湖埔社區大學將與樹醫生合作開課，教導志工辨識樹木異常狀況以防患未然，希望透過公私協力共同護樹。

溪湖糖廠小火車不通過東螺溪，到達草埔即返回，草埔盡頭不再像往常熱鬧，6棵行道樹和南側19棵行道樹，分別被人環剝樹皮、火燒或注射毒液，縣政府昨接獲通報後報警，今會同樹醫生中興大學植物病理學博士顏志恒、湖埔社區大學執行長林淑玲等人，勘查遇害樹木的存活率。

顏志恒檢視樹幹、樹枝，拿工具敲打樹幹，4棵大葉山欖慘遭火吻樹幹焦黑，兩棵雨豆樹被挖洞注射毒液都掉光葉子，當場宣布這6棵回天乏術，糖鐵南側15棟雨豆樹或被剝皮、或被注射毒液，14棵沒葉子光禿禿，1棵長出兩枝新枝葉，顏志恒搖動即紛紛落葉，即宣布15棵雨豆樹也「嘸醫」，另有3棵印度紫檀被環切，若今春沒新葉就代表死亡。

溪湖鎮公所人員指出，數年前是前面一段的印度紫檀行道樹被環剝樹皮害死，已補植樹木，現在是後段的雨豆樹遇害。陳姓農民表示，每天到這裡種田，以為樹木落葉是秋冬自然現象，不知有人蓄意破壞，從樹木死亡現象他推測注射除草劑「年年春」，這款農藥會讓植物全株從裡到外死亡。

顏志恒表示，雨豆樹齡逾30年，被人「殺害」相當可惜，從外觀上難以確認毒液種類。他建議，這些行道樹的生長環境不良，遭人為傷害較易死亡，為避免造成樹倒釀成公共安全意外，應盡速移除，補種新樹前先檢驗土壤是否含褐根菌，土壤健康再補植小樹（非樹苗），趕快長成大樹。

管理這些行道樹的縣政府城市暨觀光發展處，處長王瑩琦說，被傷害樹木位在糖鐵綠道，距離很長，裝設移動式錄影監視器恐效果有限，城觀處將和農業處合作，加強宣導護樹。