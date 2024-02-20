快訊

iPhone、安卓手機進水怎麼辦？蘋果官網認證1招「乾燥撇步」做了恐毀機

開議首日搶麥爆口角！黃捷喊有練以色列防身術 徐巧芯狠酸笑死：落跑也算嗎

彰化國家糖鐵綠道遇害行道樹 樹醫生今診斷21死3重傷

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮糖鐵末端的行道樹被環剝樹皮或注射毒液。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮糖鐵末端的行道樹被環剝樹皮或注射毒液。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖鎮糖鐵綠道24棵行道樹，遭人環剝樹皮或注射毒液，縣政府今會同「樹醫生」勘查，確定21棵死亡應盡速移除，3棵若逢春未長新葉也視同枯死，在地的湖埔社區大學將與樹醫生合作開課，教導志工辨識樹木異常狀況以防患未然，希望透過公私協力共同護樹

溪湖糖廠小火車不通過東螺溪，到達草埔即返回，草埔盡頭不再像往常熱鬧，6棵行道樹和南側19棵行道樹，分別被人環剝樹皮、火燒或注射毒液，縣政府昨接獲通報後報警，今會同樹醫生中興大學植物病理學博士顏志恒、湖埔社區大學執行長林淑玲等人，勘查遇害樹木的存活率。

顏志恒檢視樹幹、樹枝，拿工具敲打樹幹，4棵大葉山欖慘遭火吻樹幹焦黑，兩棵雨豆樹被挖洞注射毒液都掉光葉子，當場宣布這6棵回天乏術，糖鐵南側15棟雨豆樹或被剝皮、或被注射毒液，14棵沒葉子光禿禿，1棵長出兩枝新枝葉，顏志恒搖動即紛紛落葉，即宣布15棵雨豆樹也「嘸醫」，另有3棵印度紫檀被環切，若今春沒新葉就代表死亡。

溪湖鎮公所人員指出，數年前是前面一段的印度紫檀行道樹被環剝樹皮害死，已補植樹木，現在是後段的雨豆樹遇害。陳姓農民表示，每天到這裡種田，以為樹木落葉是秋冬自然現象，不知有人蓄意破壞，從樹木死亡現象他推測注射除草劑「年年春」，這款農藥會讓植物全株從裡到外死亡。

顏志恒表示，雨豆樹齡逾30年，被人「殺害」相當可惜，從外觀上難以確認毒液種類。他建議，這些行道樹的生長環境不良，遭人為傷害較易死亡，為避免造成樹倒釀成公共安全意外，應盡速移除，補種新樹前先檢驗土壤是否含褐根菌，土壤健康再補植小樹（非樹苗），趕快長成大樹。

管理這些行道樹的縣政府城市暨觀光發展處，處長王瑩琦說，被傷害樹木位在糖鐵綠道，距離很長，裝設移動式錄影監視器恐效果有限，城觀處將和農業處合作，加強宣導護樹。

會勘人員都認為發現太晚，顏志恒認為應有在地民眾具備護樹基本知識，可及早發現、及早通知，萬一有異常可及早搶救。湖埔社大執行長林淑玲說，社大可開課教導志工學習護樹知識，就近巡邏護樹，避免再發生憾事。

彰化縣溪湖鎮糖鐵末端的24棵行道樹被環剝樹皮或注射毒液，縣政府水資處長王瑩琦今會同「樹醫生」顏志恒、湖埔社大執行長林淑玲勘查。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮糖鐵末端的24棵行道樹被環剝樹皮或注射毒液，縣政府水資處長王瑩琦今會同「樹醫生」顏志恒、湖埔社大執行長林淑玲勘查。記者簡慧珍／攝影

糖鐵 行道樹 護樹

延伸閱讀

金馬澎、桃園及彰化濃霧特報 能見度不足200公尺

彰化千人圍爐饗宴年年爆桌 中投弱勢戶也來問

彰化30年雨豆樹驚遭環剝打洞注射毒液 縣府報警緝凶

製造業兩樣情！彰化1364人放無薪假 也有缺工祭8萬薪找嘸人

相關新聞

彰化溪州彩色稻田今插秧 盼媽祖遶境路過再停留

西螺大橋北端彰化縣溪州鄉彩色稻田插秧活動今年邁入第四年，先委託農民種出心形圖案，今水利署第四河川分署和溪州鄉公所的人員聯...

中捷乾淨滿意度達99% 網友酸：沒人搭當然乾淨引戰

台中捷運綠線通車後，旅客給予正面回饋，去年不僅運量多次打破紀錄，旅客整體滿意度達94.2%創新高。其中車站、車廂及廁所清...

彰化國家糖鐵綠道遇害行道樹 樹醫生今診斷21死3重傷

彰化縣溪湖鎮糖鐵綠道24棵行道樹，遭人環剝樹皮或注射毒液，縣政府今會同「樹醫生」勘查，確定21棵死亡應盡速移除，3棵若逢...

環評空汙抵換增源…環團籲「限縮10公里內」 環境部回應了

環境部去年12月修正發布「環境部審查開發行為空氣汙染物排放量增量抵換處理原則」，納入「離島空汙減量」、「環保金爐設置」等...

彰化花壇白沙坑元宵迎燈排全台唯一 旅行社推出求錢母小旅行

彰化花壇白沙坑元宵迎燈排自2008年登錄公告為彰化縣無形文化資產以來，清朝至今已有196年，今年將在2月22日到24日一...

遊客合歡山野炊還嗆人…網怒喊開罰 南投縣府回應弱爆了

合歡山是全台首座國際暗空公園，為營造良好觀星場域，南投縣政府改善鳶峰遊客中心及停車場，並訂定相關規範；未料，有遊客無視禁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。