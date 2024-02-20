環評空汙抵換增源…環團籲「限縮10公里內」 環境部回應了

環境部去年12月修正發布「環境部審查開發行為空氣汙染物排放量增量抵換處理原則」，納入「離島空汙減量」、「環保金爐設置」等項目；環保團體認為，開發案汙染在地，應將抵換範圍應限縮至10公里內。中市環保局長陳宏益則認為，此原則法律位階不夠，約束力不夠，應納入空汙法補足。大氣司副司長張根穆表示，各方意見會納入會議紀錄，作修正參考，會以更嚴謹方向努力。

環境部自2009年發布「環境部審查開發行為空氣汙染物排放量增量抵換處理原則」，提供開發環評審查參考，去年12月第2次修正發布，納入「離島空汙減量」，開發單位可於離島地區，執行空汙減量措施，作本島開發行為抵換來源。今在台中舉行說明會，遭環團抗議。

而空品區畫分，分作北部（北北基）、竹苗（竹竹苗）、中部（中彰投）、雲嘉南（雲嘉嘉南）、高屏、宜蘭、花東等七區；若空品區列數二級防制區，抵換比例為1：1，若為三級防制區則為1：1.2。

爭好氣聯盟發起人許心欣表示，空汙抵換是以減抵為包裝，讓三級防制區開發案環評順利通過，環評的健康風險評估，以周圍10公里計算，環保署用跨縣市大範圍空品區作抵換做法嚴重不當，應限縮到10公里範圍內。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君也質疑驗證問題，表示中南部長期是空氣汙染重災區，反對用汰換汽機車、增設環保金爐以及離島跨區抵換，來合理化工業汙染增量排放，工廠是持續性的排放，甚至有24小時營運，汽機車跟金爐則是間歇的，排放時間短，難以計算實際狀況，談何驗證確認？

陳宏益說，目前抵換原則法律位階過低，應在空汙法新增，固定汙染源只要增量，就需抵換空汙排放量，規範面向才會大。

張根穆表示，空汙抵換原則，是開發單位進到環評，窮盡減量手段所剩的「淨汙染量」，基於企業社會責任要抵換，且不會是「1：1」抵換，如移動汙染源僅能用0.3作刪減計算，已經考量到汙染範圍距離因素，空品維護區汙染總量是下降的，沒有增加。