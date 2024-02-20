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台中市工藝師聯誼會港藝揭牌 藝師駐館傳承與交流

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
由台中市政府文化局授證工藝師，今天在港區藝術中心藝師駐館工作室舉行掛牌，並成立「台中市工藝師聯誼會」。記者游振昇／攝影
由台中市政府文化局授證工藝師，今天在港區藝術中心藝師駐館工作室舉行掛牌，並成立「台中市工藝師聯誼會」。記者游振昇／攝影

台中市政府文化局授證的工藝師今天在港區藝術中心藝師駐館工作室舉行掛牌，並成立「台中市工藝師聯誼會」；工藝師們表示，與其化整為零不如化零為整，集大家力量為傳承盡一份力。

到場的台中市議員陳廷秀表示，工藝師是文化資產，不在量，在如何給予資源傳承；為弘揚工藝文化、提升創作與傳承者榮譽，首創台灣工藝師遴選獎勵機制的台中市文化局，自2017年由大墩工藝師改制為「台中市工藝師」，7年來共有11人獲得授證。

由陶藝陳金旺、黃吉正、陳文濱；漆器陳清輝、陳永興；編織陳如萍、余美玲；金工何堂立等8位工藝師自發性組成「台中市工藝師聯誼會」今天掛牌，台中文化局副局長曾能汀、味丹文教基金會董事長楊辰文、議員陳廷秀、前台中市文化局局長林輝堂、台灣美術文化交流協會理事長楊志文等文化界人士見證。

工藝師聯誼會表示，感謝台中市文化局對工藝美術文化的重視，能獲得授證是種榮耀，在獎金與駐館創作一年後各自發展，榮耀雖是一輩子，熱度卻只是一時，他們希望化零為整，集工藝師力量，相互鞭策，提供專業諮詢，為傳承盡一份心力，為創作、學技術進行交流。

台中市工藝師遴選兩年一次，以一次授證3人計算，要達到30人才能依人民團體法成立協會得還要再等16年，藝師聯誼會說，推廣，與其再等16年，不如從現在開始。

文化局副局長曾能汀對聯誼會的成立表示樂見其成，他說工藝師駐館港藝中心有多出的空間，樂意居中協調成為工藝薪傳研習空間。

議員陳廷秀表示，工藝師審查嚴謹，兩年一屆才選出2到3位，堪稱台中市文化資產，文化局應提供更多資源給這些工藝師更多的揮灑空間，藉重他們的長才開辦研習，讓傳統與現代工藝得以傳承。

台中市 文化局

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