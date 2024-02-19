梨山垃圾瀑布春節曾焚燒10天 環保局將設置垃圾子車解決問題

台中和平大梨山地區垃圾車不易到達，有民眾或移工將垃圾丟在山谷，今年農曆春節，梨山民生巷一處垃圾瀑布起火，搶救不易，延燒10天才撲滅，梨山居民擔心二次汙染，義消呼籲政府重視；台中市環保局表示，將規劃在熱點或偏遠區設垃圾子車，也呼籲民眾不要亂丟垃圾，造成環境和空氣汙染問題。

和平區公所表示，目前有定期巡查也豎立告示牌、圍籬及監視器等防範，仍難以完全防止偷倒垃圾 ；台中市環保局長陳宏益表示，市府不定時編列預算清理垃圾瀑布，規劃在重點區設置垃圾子車，供民眾丟棄垃圾，他說改變民眾亂丟垃圾的習慣才是根本解決方法。

梨山義消分隊長陳錫健表示，本月6日晚上接獲報案，梨山民生巷發生火警，消防及義消出動到現場滅火，但現場是山谷，垃圾堆積已久就像「垃圾瀑布」，火勢猛烈又不易撲滅，消防及義消犧牲過年假期，10天才撲滅這場垃圾大火。

和平區公所清潔隊說明，清潔隊定期派員巡查，針對亂丟垃圾地點豎立告示牌、設置圍籬及監視器，加強防範，但許多農友雇請外籍移工開搬運車載運垃圾丟棄，無法辨識車輛查出身分，無法開罰。