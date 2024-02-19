南投獲捐千包白米及120萬元 助老少照顧、弱勢急用

台中市會計師公會等捐贈千包白米給南投縣社福機構，照顧老人及弱勢兒少，南投縣府今天舉行感謝儀式；另外，靈巖山寺也捐120萬元救助金作為弱勢家庭醫療、喪葬等急用。

台中市會計師公會、中華民國會計師公會全國聯合會捐贈1000包、2500台斤白米給南投縣社福機構，南投縣長許淑華今天在縣長會客室頒發感謝狀，縣府社會及勞動處長林志忠、國民黨南投縣議員林儒暘，以及受贈單位傑瑞社會福利基金會、德安啟智教養院代表人員出席。

許淑華致詞表示，政府資源有限但民間力量無窮，透過公私部門合作更形成一股龐大力量，將資源快速導入有需要者手中，感謝會計師公會十多年來募集白米捐給社福團體，這次透過林儒暘媒合捐贈1000包，協助獲安置高齡長輩、弱勢兒少能有更好生活保障。

另外，位於埔里鎮的靈巖山寺今天捐贈新台幣120萬元救助金，許淑華說，縣府將妥善運用這筆善款，協助縣內弱勢家庭喪葬、醫療、無力就學、餐食等急難救助；靈巖山寺是南投重要佛教道場，感謝寺方長期關懷鄉親，這筆捐款將幫助真正有需要弱勢者。