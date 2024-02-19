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彰基氧氣鋼瓶餘量預警系統 巴黎國際發明展摘金
醫院住院中病人在轉送過程，最怕氧氣供應不足造成缺氧及病人危害事件，彰基醫學中心「創新育成研發中心」以「氧氣鋼瓶餘量預警系統」主題，參加2023年第122屆「巴黎國際發明展暨商品博覽會」榮獲金牌，透過人機協作，維護病人安全，也成為台灣醫療科技展的亮點。
彰基目前擁有100多項的專利，有十幾項的專利成功的授權，也有數項產品上市。彰基創新育成研發中心主任林志明醫師表示，「氧氣鋼瓶餘量預警系統」是根據護理人員臨床上所遇到的困難，解決問題，運用人工智慧的影像辨別氧氣壓力數值，並開發APP程式讀取人工智慧傳來的壓力數值，當數值低於某項數值時，會播報提醒，讓第一線護理人員能夠緊急的應變。
彰基研發「氧氣鋼瓶智能監控裝置」的緣由從臨床上病人因治療安排檢查、手術等需要，或由病房轉送到處置單位，若病人在病床需要氧氣治療，在轉送過程中病人需要的氧氣來源改由氧氣鋼瓶供應；但目前的氧氣鋼瓶有壓力計可顯示氧氣鋼瓶的氧氣壓力，卻沒有警示功能，如果醫護人員疏忽，或是運送過程延遲，等到發現氧氣鋼瓶的氧氣沒了，醫護人員就沒有時間可以應變和尋求協助。
彰基護理部護理長林靜儀指出，「氧氣鋼瓶餘量預警系統」能夠讓護理人員在轉送病人過程當中，專注在病人照護上，當氧氣鋼瓶的氧氣即將耗盡前發出語音警示，讓醫護人員有足夠的時間可以緊急應變，以保障病人安全。
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