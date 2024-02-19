快訊

預計今年退休…南投休假警上山打獵 疑被誤認成動物遭擊斃

80歲父親吸鞭炮煙引發氣喘離世 男星悲慟趴棺：最痛苦過年

韓國瑜朝野協商破裂！黃國昌這提議難達共識 綠白不歡而散

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰基氧氣鋼瓶餘量預警系統 巴黎國際發明展摘金

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰基創新育成研發中心以「氧氣鋼瓶餘量預警系統」在2023年第122屆「巴黎國際發明獎」摘金。圖／彰基提供
彰基創新育成研發中心以「氧氣鋼瓶餘量預警系統」在2023年第122屆「巴黎國際發明獎」摘金。圖／彰基提供

醫院住院中病人在轉送過程，最怕氧氣供應不足造成缺氧及病人危害事件，彰基醫學中心「創新育成研發中心」以「氧氣鋼瓶餘量預警系統」主題，參加2023年第122屆「巴黎國際發明展暨商品博覽會」榮獲金牌，透過人機協作，維護病人安全，也成為台灣醫療科技展的亮點。

彰基目前擁有100多項的專利，有十幾項的專利成功的授權，也有數項產品上市。彰基創新育成研發中心主任林志明醫師表示，「氧氣鋼瓶餘量預警系統」是根據護理人員臨床上所遇到的困難，解決問題，運用人工智慧的影像辨別氧氣壓力數值，並開發APP程式讀取人工智慧傳來的壓力數值，當數值低於某項數值時，會播報提醒，讓第一線護理人員能夠緊急的應變。

彰基研發「氧氣鋼瓶智能監控裝置」的緣由從臨床上病人因治療安排檢查、手術等需要，或由病房轉送到處置單位，若病人在病床需要氧氣治療，在轉送過程中病人需要的氧氣來源改由氧氣鋼瓶供應；但目前的氧氣鋼瓶有壓力計可顯示氧氣鋼瓶的氧氣壓力，卻沒有警示功能，如果醫護人員疏忽，或是運送過程延遲，等到發現氧氣鋼瓶的氧氣沒了，醫護人員就沒有時間可以應變和尋求協助。

彰基護理部護理長林靜儀指出，「氧氣鋼瓶餘量預警系統」能夠讓護理人員在轉送病人過程當中，專注在病人照護上，當氧氣鋼瓶的氧氣即將耗盡前發出語音警示，讓醫護人員有足夠的時間可以緊急應變，以保障病人安全。

彰基發明「氧氣鋼瓶餘量預警系統」，透過人機的協作維護病人的安全。圖／彰基提供
彰基發明「氧氣鋼瓶餘量預警系統」，透過人機的協作維護病人的安全。圖／彰基提供
彰基目前擁有一百多項的專利、十幾項專利成功授權及數項產品成功。圖／彰基提供
彰基目前擁有一百多項的專利、十幾項專利成功授權及數項產品成功。圖／彰基提供

專利 醫師 醫護人員

延伸閱讀

醫病平台／護生看醫療環境

體操／世界盃開羅站 唐嘉鴻單槓摘金獲30分奧運積分

JISOO優雅現身巴黎 卡地亞Trinity三環經典歡慶百年

大學這科系2原因招生名額創新高 註冊率仍僅75%難敵少子化

相關新聞

彰基氧氣鋼瓶餘量預警系統 巴黎國際發明展摘金

醫院住院中病人在轉送過程，最怕氧氣供應不足造成缺氧及病人危害事件，彰基醫學中心「創新育成研發中心」以「氧氣鋼瓶餘量預警系...

芭樂價格高檔遇到春節跌破30元 原來跟國人這觀念有關

彰化縣是全國芭樂第二大產地，過去半年價格維持均價約50元，相較往年農民收入頗佳，但農曆過年前價格滑落到20多元，年後已逐...

台中市地重劃區抵費地公開標售 總計13期、14期123筆土地

台中市政府地政局今宣布，第13期大慶市地重劃及第14期美和庄市地重劃等2區共計123筆土地3月7日將辦理抵費地公開標售，...

台中新社櫻花季開跑花開到3月 公開8大賞花地圖

台中市新社區公所多年來在區內共種植2萬多株櫻花，新社各景點也自行種植櫻花，新社區已成台中山城的「櫻花城」，區公所今天宣布...

彰化伸港蒜頭搶手 護農專案啟動

彰化縣伸港鄉出產的紅蒜頭以辛辣聞名，往往在田間就被批購，今年卻因氣候因素，歉收近7成，在市場更加搶手為防止宵小偷拔，警方...

飛安疑慮 南投燈會無人機秀喊卡

南投燈會重頭戲「無人機群飛秀」，今年與知名IP「馬來貘」合作，大受好評，不料縣府前天緊急公告，因「民航局臨時突擊檢查」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。