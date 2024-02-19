飛安疑慮 南投燈會無人機秀喊卡

南投燈會重頭戲「無人機群飛秀」，今年與知名IP「馬來貘」合作，大受好評，不料縣府前天緊急公告，因「民航局臨時突擊檢查」，17、18日兩晚表演臨時取消，引發民怨。民航局昨表示，該活動使用的無人機與核准內容不符，當場提醒恐違法；縣府表示，已要求廠商依法依契約進行，今天重新補送件，未釐清前不展演。

南投燈會每年吸引上百萬人次，去年與知名IP「卡娜赫拉的小動物」合作，今年改由「馬來貘」接力上場，但本月3日開幕後，先是因故障停飛，前天更爆飛安疑慮因此暫停演出。

原定前晚9時15分表演的「無人機群飛秀」，縣府前天緊急公告取消，並指「民航局臨時突擊檢查，造成無人機無法飛行，後續將釐清是否合法與相關責任。」但因公告時已逼近演出時間，不少遊客撲空開罵，飛行合法性也遭質疑。

對於縣府說法，交通部民航局表示，近日接獲檢舉，17日實地檢查，發現無人機外觀、型式與展演單位4日申請時不同，當場就提醒業者，若展演可能違反民航法規定，是否取消取決於主辦單位，與民航局檢查無關。

民航局長何淑萍表示，民航局核准使用的無人機，機身為橢圓形、三葉槳、腳架較粗；檢查時現場無人機機身為長條型、二葉槳、腳架細長。民航局說，標準一視同仁，無其他考量，不能「核准木棒，現場看的卻是筷子」，但因展演活動取消，業者未違反該規定。

縣府觀光處表示，民航局稽查時，廠商表示無人機長、寬、高及電池雖與登錄資料不同，但使用相同韌體與電路板，內建軟體機型也相同。展演的無人機都為國產製造，無資安疑慮，唯廠商為因應展演需求，調整無人機外觀，已要求廠商今重補送件，請民航局協助審認。

至於縣府停飛公告挨批甩鍋民航局，縣府表示，因是檢舉案，查檢當下相關人員一頭霧水，只能先如實公告被查檢停飛，並非卸責，也要求廠商須依法依契約進行，未釐清前不展演，若認定違規，不排除向廠商求償。