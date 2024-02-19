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勞力活薪情差 中市青農培訓減近6成

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
中市府將與學校合作，輔導設籍台中的農校生，若無自有土地，將協助承租，鼓勵投入青農輔導計畫。圖／中市府提供
中市府將與學校合作，輔導設籍台中的農校生，若無自有土地，將協助承租，鼓勵投入青農輔導計畫。圖／中市府提供

台中市府2015年起培訓青農，前5年每年平均有46人加入，近4年平均每年不到20人，參與人數大減近6成。參與計畫的青農說，培訓課程後，實際遇到天災、蟲害得自己摸索，「勞力活」辛苦，月收入僅3萬多元，讓人打退堂鼓。農業局表示，不少人卡在需有0.2公頃土地才能報名培訓，將輔導農校生取得土地。

台中市工商發達，但也是農業水果、花卉、香米生產重鎮，卻因農村人口高齡化，市府2015年起，輔導青年務農，針對18至45歲青年，全額補助前期培訓5萬元，見習期間補助6萬元，受訓後投入農耕，可提報計畫最高補助40萬元。

但台中市農業局統計，2015至2019年平均每年有46人培訓，結訓率約9成，實際投入農業每年平均28人，約6成。近年參與培訓人數更逐年下滑，2020年起，依序遞減為23人、20人、13人、18人，比前5年大減近6成。

參與培訓計畫的劉姓青農說，初期培訓課程多，但上完課實際務農時，像他種植柑橘，風災、蟲害等得自己摸索，青農因為經驗不足，碰到大問題沒立即處理，當期收成就血本無歸，難以堅持下去。

劉姓青農說，務農是「勞力活」，水果採收後，如果價格不好，扣除成本與人工，每月收入僅3、4萬元，跟普通上班族差不多，辛苦又賺不到錢，讓人卻步。

其他青農說，台中是工商城市，許多企業都有蔬果需求，如果市府能整合公私資源，協助青農打通市場與通路，提高銷量與價格，才能吸引青農投入。

市議員吳振嘉說，農業人力年輕化很重要，否則未來誰來種植果樹、花卉與農產？青農缺乏經驗，可結合農業學校或專家輔導團，推動產學合作，減少適應期；另外青農計畫卡在得自有或承租土地，成為難以跨越的門檻。

農業局長張敬昌說，將與學校合作，輔導設籍台中的農校生，若無自有土地，將協助承租，鼓勵投入青農輔導計畫；農業局與各地農會合作成立青農聯誼會，將強化交流輔導功能，此外，也會補助農產包裝、行銷等費用，並輔導到台積電、美光等企業設攤參展，增加行銷通路。

台中市 月收入 青農

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