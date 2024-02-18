快訊

神明花燈作者是他！喊讓更多人看見民俗手藝 作品遭評價「像靈堂」這樣說

新北死亡車禍…休旅車違規左轉害命 騎士頭重創一度救回仍傷重不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中9警犬協勤燈會出動！每日園區巡邏歡迎合照

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
中台灣元宵燈會16日在水湳中央公園登場，台中市警犬隊有9隻警犬支援協勤工作。圖／台中市刑大提供
中台灣元宵燈會16日在水湳中央公園登場，台中市警犬隊有9隻警犬支援協勤工作。圖／台中市刑大提供

中台灣元宵燈會在16日在台中水湳中央公園登場，一連10天，台中市警局也出動警犬隊的9隻警犬，在現場執行偵爆、緝毒的工作。台中市刑大表示，遊客看到警犬執勤時，不要上前撫摸或刻意驚擾，但歡迎遊客在警犬結束勤務時，一起拍照留念。

台中市刑大說，因應燈會園區內多元地形地貌及幅員遼闊，警犬隊在活動10天期間，每日都會布署偵爆犬、緝毒犬，一共9隻警犬會協勤，包括5隻緝毒犬Tiny、Candy、Uhoo、Google、Lala，以及4隻偵爆犬Pinky 、Bobby 、Ninja、Audi。

市刑大指出，燈會期間，會由偵爆犬實施場撿、安全維護，燈會開始後由緝毒犬在場區內加強各燈區巡邏偵蒐，對於如有攜帶違禁物品（爆裂物或毒品）將可第一時間發現、排除，確保現場賞燈民眾安全。

市刑大提醒，警犬固然可愛但民眾若遇見警犬執行勤務時，記得勿上前撫摸或刻意驚擾。如勤務結束閒暇之餘，歡迎民眾與警犬一起拍照合影。

2024中台灣元宵燈會16日在水湳中央公園正式登場，此次燈會共有八大主題燈區可探索，不僅首次推出氣勢磅礡的76米水上巨龍主燈、可愛爆表的馬卡龍燈，還有神祕奇幻的「夢境森林燈區」，更是全台最大的單一場域燈會。

中台灣元宵燈會16日在水湳中央公園登場，台中市警犬隊有9隻警犬支援協勤工作。圖／台中市刑大提供
中台灣元宵燈會16日在水湳中央公園登場，台中市警犬隊有9隻警犬支援協勤工作。圖／台中市刑大提供
中台灣元宵燈會16日在水湳中央公園登場，台中市警犬隊有9隻警犬支援協勤工作。圖／台中市刑大提供
中台灣元宵燈會16日在水湳中央公園登場，台中市警犬隊有9隻警犬支援協勤工作。圖／台中市刑大提供
中台灣元宵燈會16日在水湳中央公園登場，台中市警犬隊有9隻警犬支援協勤工作。圖／台中市刑大提供
中台灣元宵燈會16日在水湳中央公園登場，台中市警犬隊有9隻警犬支援協勤工作。圖／台中市刑大提供
中台灣元宵燈會16日在水湳中央公園登場，台中市警犬隊有9隻警犬支援協勤工作。圖／台中市刑大提供
中台灣元宵燈會16日在水湳中央公園登場，台中市警犬隊有9隻警犬支援協勤工作。圖／台中市刑大提供
中台灣元宵燈會16日在水湳中央公園登場，台中市警犬隊有9隻警犬支援協勤工作。圖／台中市刑大提供
中台灣元宵燈會16日在水湳中央公園登場，台中市警犬隊有9隻警犬支援協勤工作。圖／台中市刑大提供

台中市 燈會 警犬

延伸閱讀

影／竹北燈會點燈未來科技感滿滿 民眾排隊搶領「銀翼之龍」提燈

相關新聞

機器與申請內容不符...南投燈會無人機秀突喊卡 縣府將再請民航局審定

南投燈會重頭戲「無人機群飛秀」，昨晚突公告，因「民航局臨時突擊檢查」取消，引發民怨。民航局今表示，該活動使用的無人機與申...

影／台中9警犬協勤燈會出動！每日園區巡邏歡迎合照

中台灣元宵燈會在16日在台中水湳中央公園登場，一連10天，台中市警局也出動警犬隊的9隻警犬，在現場執行偵爆、緝毒的工作。...

中台灣燈會雷射光束恐傷手機拍照功能 中市府增設提醒

中台灣元宵燈會盛大開展，建設局主轄「龍之異次元」燈區使用雷射光束，營造「時光蟲洞」科幻感，卻有民眾手機遭雷射強光照壞相機...

中台灣燈會2天狂吸逾54萬人賞燈 中市府防踩踏加強疏流

中台灣元宵燈會26日開展，今年燈會被民眾直呼「有進步、很精彩」，2天狂吸逾54萬人次賞燈，但也因人潮壅擠，昨晚驚傳有4人...

彰化家扶助學義賣古仔燈 他29年前發起活動 冷暖自知

彰化家扶志工們今天在埔鹽鄉順澤宮戴起冠軍帽一起為家扶孩子們籌募助學基金，舉辦元宵節古早燈義賣，29年前發起義賣的李世湧說...

元宵賞台中首創水龍花燈 10天交通管制看這邊

農曆春節過後，緊接著元宵燈會即將登場，台中市「2024中台灣元宵燈會」活動從2月16日至2月25日共計10天，在水湳中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。