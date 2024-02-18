影／台中9警犬協勤燈會出動！每日園區巡邏歡迎合照

中台灣元宵燈會在16日在台中水湳中央公園登場，一連10天，台中市警局也出動警犬隊的9隻警犬，在現場執行偵爆、緝毒的工作。台中市刑大表示，遊客看到警犬執勤時，不要上前撫摸或刻意驚擾，但歡迎遊客在警犬結束勤務時，一起拍照留念。

台中市刑大說，因應燈會園區內多元地形地貌及幅員遼闊，警犬隊在活動10天期間，每日都會布署偵爆犬、緝毒犬，一共9隻警犬會協勤，包括5隻緝毒犬Tiny、Candy、Uhoo、Google、Lala，以及4隻偵爆犬Pinky 、Bobby 、Ninja、Audi。

市刑大指出，燈會期間，會由偵爆犬實施場撿、安全維護，燈會開始後由緝毒犬在場區內加強各燈區巡邏偵蒐，對於如有攜帶違禁物品（爆裂物或毒品）將可第一時間發現、排除，確保現場賞燈民眾安全。

市刑大提醒，警犬固然可愛但民眾若遇見警犬執行勤務時，記得勿上前撫摸或刻意驚擾。如勤務結束閒暇之餘，歡迎民眾與警犬一起拍照合影。