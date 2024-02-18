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機器與申請內容不符...南投燈會無人機秀突喊卡 縣府將再請民航局審定

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投燈會重頭戲「無人機群飛秀」與知名IP「馬來貘」合作，大受好評，但昨晚臨時取消，引發熱議。圖／南投縣政府提供
南投燈會重頭戲「無人機群飛秀」與知名IP「馬來貘」合作，大受好評，但昨晚臨時取消，引發熱議。圖／南投縣政府提供

南投燈會重頭戲「無人機群飛秀」，昨晚突公告，因「民航局臨時突擊檢查」取消，引發民怨。民航局今表示，該活動使用的無人機與申請內容不符，當場提醒恐違法。縣府表示，已要求廠商依法依契約進行，明天將補送件請該局協助審認。

南投燈會每年吸引上百萬人次，已成中部指標性活動，去年與知名IP「卡娜赫拉的小動物」合作設置特色燈區，無人機群飛秀廣受好評，成燈會重頭戲；今年由「馬來貘」接力上場，但3日開幕後，無人機群飛秀先是故障，昨更爆飛安疑慮。

南投燈會開幕當天原先規畫無人機表演，但當天測試發現設備故障，且至隔天（4日）仍未能修復，因此取消3日、4兩日場次，改期至18日、25日演出；無人機設備也在春節前修復完成，初二（11日）至初五（14日）5場次均正常演出。

不過，原定昨晚9時15分表演的「無人機群飛秀」，縣府又緊急公告取消，並指出「民航局臨時突擊檢查，造成無人機無法飛行，後續將釐清是否合法與相關責任。」由於公告時已逼近演出時間，不少遊客撲空開罵，飛行合法性也受質疑。

民航局今說明，因接獲檢舉，指南投燈會使用無人機與申請不同，昨天通知縣府後現場檢查發現不相符後，當場提醒可能違反「民航法」相關規定。至於後續是否繼續展演，是由申請人決定，與民航局是否派員檢查無涉，並未干預展演。

對此，縣府觀光處表示，該無人機群飛秀有按程序申請，有飛行執照，且全機都為國產製造，無資安疑慮，內建軟體機型也相同，唯廠商為因應展演需求，對無人機外觀進行調整，因須釐清合法性，而依民航局意見，尊重廠商決定公告停飛。

縣府進一步說明，民航局稽查當下，廠商陳述無人機長、寬、高及電池雖與登錄資料不同，但使用相同韌體與電路板，也當場開電腦展示與資安檢測評估報告相同畫面的程式，是否不符規定，已要求廠商明天重新補送件，請民航局協助審認。

至於縣府停飛公告挨批甩鍋民航局，縣府表示，因是檢舉案，被查檢當下，相關人員一頭霧水，只能先如實公告被查檢停飛，並非卸責，當時也即刻要求廠商一切必須依法依契約進行，未釐清前不執行展演，若認定違規，不排除向廠商求償。

南投燈會重頭戲「無人機群飛秀」與知名IP「馬來貘」合作，大受好評，但昨晚臨時取消，引發熱議。圖／南投縣政府提供
南投燈會重頭戲「無人機群飛秀」與知名IP「馬來貘」合作，大受好評，但昨晚臨時取消，引發熱議。圖／南投縣政府提供

南投 民航局 燈會 馬來貘

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