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民航局接獲檢舉突擊檢查！南投燈會無人機展演取消 廠商19日補件重送審

中央社／ 南投18日電
南投燈會重頭戲「無人機群飛秀」與知名IP「馬來貘」合作，大受好評，但昨晚臨時取消，引發熱議。圖／南投縣政府提供
南投燈會重頭戲「無人機群飛秀」與知名IP「馬來貘」合作，大受好評，但昨晚臨時取消，引發熱議。圖／南投縣政府提供

南投燈會無人機展演因民航局檢查而取消，民航局指出，活動使用無人機與展演單位申請時所提不同；投縣府今天指出，廠商明天會重新補送件請民航局協助審認，未釐清前不會展演。

南投燈會原定17日、18日晚間規劃無人機展演；南投縣政府17日晚間突然發出公告表示，大受好評的馬來貘主題無人機群飛秀，17日、18日因交通部民用航空局「臨時突擊檢查」，造成無人機無法飛行。

民航局說明因接獲檢舉，指燈會無人機展演活動使用的機器與申請內容不符，民航局因此在昨天上午先通知投縣，將於下午活動時派員檢查；檢查後發現，活動使用的無人機，外觀、型式與展演單位4日申請時所提出不同，如使用未經許可的無人機，可能違反民航法相關規定。

針對無人機展演可能違法，投縣府下午發布新聞稿指出，接到民航局通知可能違反相關規定時，即刻要求廠商一切必須依法、依契約進行，無人機承包廠商因此告知縣府，無人機群飛秀昨晚及今晚演出取消，縣府也配合民航局提出意見及尊重廠商決定，辦理停飛公告。

投縣府表示，廠商說明，無人機長、寬、高及電池雖與登錄資料不同，但都是使用相同軟體與電路版，現場使用的系統控制台為資安檢測後之介面改版程式。

投縣府說明，廠商明天將重新補送件，請民航局協助審認，在未釐清前，廠商也告知縣府確認今晚不執行展演。

南投 民航局 燈會

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