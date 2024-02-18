元宵賞台中首創水龍花燈 10天交通管制看這邊

農曆春節過後，緊接著元宵燈會即將登場，台中市「2024中台灣元宵燈會」活動從2月16日至2月25日共計10天，在水湳中央公園華麗展開，結合公園地景地貌，設置8大主題燈區，其中有全台首創的「水上遊行神龍花燈」，台中市警局也展開相關交通管制，提醒遊客預先規畫路線。

台中市警局交通大隊表示，中央公園鄰近逢甲夜市商圈，周邊市區主要道路交通流量大，燈會期間將帶來更大量人潮、車潮，為維護交通秩序，燈會期間（2月16日0時起至113年2月25日24時止）將進行交通管制。

管制範圍如下：

一、 敦化路二段（凱旋路至中科路）、僑大八街（凱旋路至經貿五路）、啟航路（敦化路二段至啟航一路）雙向封閉禁止車輛通行。

二、 啟航路（經貿五路至啟航一路）、啟航二路（啟航路至中科路）、經貿三路（啟航路至中科路）、經貿二路（啟航路至中科路）、啟航一路（啟航路至中科路）、啟航東路禁止汽車進入，開放機車進入停放。

為降低賞燈人潮、車潮造成交通衝擊，籲請前來賞燈之民眾多利用各類大眾運輸系統，既便捷又環保。

一、 公車：中央公園周邊有6、6副線、8、25、28、32、54、68、88、525及綠4等14條公車路線，下車後步行即可抵達燈區，交通局並與客運業者協調，燈會期間25路公車平日16時30分至22時30分加開「捷運文心櫻花站-凱旋敦化路口」區間車班次，賞燈民眾可搭乘捷運轉乘公車至會場，公車班次資訊可至台中公車即時動態資訊或台中公車APP查詢。

二、 假日免費接駁車：因應開幕日及假日賞燈人潮，交通局於2月16、17、18、24、25日提供「市府線」及「松竹線」2條免費接駁路線，往會場行駛時間為16時30分至21時30分；離開會場行駛時間為17時30分至22時30分，約15分鐘一班車，坐滿即開車，搭乘捷運、快捷公車及高、台鐵轉乘之民眾均可多加利用：

(一) 市府線站位：分別設於文心路西側（近文心路與大墩19街口）及凱旋路東側（近凱旋路與敦化路口）。

(二) 松竹線站位：分別設於台鐵松竹站西側避車彎及中科路西側（近中科路與啟航一路口）。

三、 YouBike 2.0：會場周邊「經貿五路與僑大八街口」、「觸覺體驗區（經貿五路）」、「自我體驗區（僑大八街）」、「敦化路與凱旋路口」及「中央公園（遊客服務中心）」 共計5處YouBike 2.0站點正常開放供民眾使用，燈會活動期間並加強車輛調度，詳情可至微笑單車官方網站查詢。

自行開車前往的民眾，會場周邊由北至南依序有中央公園北側停車場（公138）、經貿6、經貿8、中央公園地下停車場、創研26、創研22、創研21、中央公園南側停車場（公51）等停車場供停放；騎車的民眾則可停至中央公園北側停車場（公138）、中央公園地下停車場、中央公園南側停車場（公51）等停車場，另會場東邊啟航路、啟航二路、經貿三路、經貿二路、啟航一路、啟航東路等路段規劃為「臨時機車停車區」，會場周邊停車場即時剩餘車格資訊，可至臺中市停車導引系統查詢。

台中市警局李文章提醒，市府已公告活動場域禁止遙控無人機飛航，避免危害參加活動民眾安全，警察局將派員於各交管路段起迄點進行管制，加強周邊巡邏，針對違規停車等妨害交通秩序之行為嚴格執法，維護活動期間周邊交通秩序及順暢。