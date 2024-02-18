南投燈會「馬來貘」無人機秀突喊卡 遊客罵翻原因曝光

南投燈會重頭戲「無人機群飛秀」，今年與知名IP「馬來貘」合作，大受好評，但縣府昨天緊急貼出公告指，「民航局臨時突擊檢查」，17日晚、18日晚臨時取消，引發熱議，遊客罵翻，飛行合法性也受質疑。縣府表示，釐清中，努力爭取今晚能展演。

南投燈會每年吸引上百萬人次，是中部的指標性活動，去年與知名IP「卡娜赫拉的小動物」合作設置特色燈區，無人機群飛秀，大受好評，成燈會重頭戲；今年由「馬來貘」接力上場，3日開幕後，不少人專程為特色燈區、無人機演出而來。

不過，原定昨晚9時15分表演的「無人機群飛秀」，南投縣政府卻緊急公告取消，並在各大網路社群轉發公告，該公告指出，「17日（六）與18（日）因民航局臨時突擊檢查，造成無人機無法飛行，縣府後續將釐清是否合法與相關責任。」

但因公告時已逼近演出時間，不少遊客到場後發現撲空，引發民怨，紛在Facebook社團、南投縣政府官方專頁等網路平台開罵；也有人質疑無人機沒有飛行許可，才會造成民航局一要查驗就停飛，痛批縣府若未合法先申請就偷飛，那就太扯了。

對此，縣府觀光處表示，民航局昨天下午3時臨時要求查驗無人機，指有人檢舉無人機型號與申請的不符，但經查驗，軟體都與申請的一樣，唯無人機外殼有不同。由於這部分必須釐清其合法性，才決定暫停無人機群飛秀展演，進一步釐清。