快訊

永遠不嫌遲！失智症專家絕不做7件事：有助大腦維持最佳狀態

台積日本熊本廠本周開幕 預計4月試產、年底量產

泰勒絲澳洲開唱 周杰倫攜昆凌朝聖曝超狂待遇

南投燈會「馬來貘」無人機秀突喊卡 遊客罵翻原因曝光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投燈會重頭戲「無人機群飛秀」與知名IP「馬來貘」合作，大受好評，但昨晚臨時取消，引發熱議。圖／南投縣政府提供
南投燈會重頭戲「無人機群飛秀」與知名IP「馬來貘」合作，大受好評，但昨晚臨時取消，引發熱議。圖／南投縣政府提供

南投燈會重頭戲「無人機群飛秀」，今年與知名IP「馬來貘」合作，大受好評，但縣府昨天緊急貼出公告指，「民航局臨時突擊檢查」，17日晚、18日晚臨時取消，引發熱議，遊客罵翻，飛行合法性也受質疑。縣府表示，釐清中，努力爭取今晚能展演。

南投燈會每年吸引上百萬人次，是中部的指標性活動，去年與知名IP「卡娜赫拉的小動物」合作設置特色燈區，無人機群飛秀，大受好評，成燈會重頭戲；今年由「馬來貘」接力上場，3日開幕後，不少人專程為特色燈區、無人機演出而來。

不過，原定昨晚9時15分表演的「無人機群飛秀」，南投縣政府卻緊急公告取消，並在各大網路社群轉發公告，該公告指出，「17日（六）與18（日）因民航局臨時突擊檢查，造成無人機無法飛行，縣府後續將釐清是否合法與相關責任。」

但因公告時已逼近演出時間，不少遊客到場後發現撲空，引發民怨，紛在Facebook社團、南投縣政府官方專頁等網路平台開罵；也有人質疑無人機沒有飛行許可，才會造成民航局一要查驗就停飛，痛批縣府若未合法先申請就偷飛，那就太扯了。

對此，縣府觀光處表示，民航局昨天下午3時臨時要求查驗無人機，指有人檢舉無人機型號與申請的不符，但經查驗，軟體都與申請的一樣，唯無人機外殼有不同。由於這部分必須釐清其合法性，才決定暫停無人機群飛秀展演，進一步釐清。

縣府強調，南投燈會無人機群飛秀有按程序申請，軟體及型號也相同，無資安疑慮也有飛行執照，且非中國大陸製造飛行器；唯外殼為飛行減重，稍作調整，正向民航局申請補件，積極爭取今晚恢復無人機群飛展演，若能恢復表演會再公告。

南投燈會重頭戲「無人機群飛秀」與知名IP「馬來貘」合作，大受好評，但昨晚臨時取消，引發熱議。圖／南投縣政府提供
南投燈會重頭戲「無人機群飛秀」與知名IP「馬來貘」合作，大受好評，但昨晚臨時取消，引發熱議。圖／南投縣政府提供
南投燈會重頭戲「無人機群飛秀」與知名IP「馬來貘」合作，大受好評，但昨晚臨時取消，引發熱議。圖／南投縣政府提供
南投燈會重頭戲「無人機群飛秀」與知名IP「馬來貘」合作，大受好評，但昨晚臨時取消，引發熱議。圖／南投縣政府提供
南投燈會重頭戲「無人機群飛秀」與知名IP「馬來貘」合作，大受好評，但昨晚臨時取消，引發熱議。圖／南投縣政府提供
南投燈會重頭戲「無人機群飛秀」與知名IP「馬來貘」合作，大受好評，但昨晚臨時取消，引發熱議。圖／南投縣政府提供

南投 民航局 燈會

延伸閱讀

17年沒調整 台灣領空「過路費」擬漲價 民航局：擇期召開說明會

安平燈區無人機表演還有8場 黃偉哲：收齊畫面要來3次

蔡總統卸任在即…「軍用商規無人機」將緩推？國防部否認

升級為科技救災 政院砸6.6億購置無人機、機器人

相關新聞

南投燈會「馬來貘」無人機秀突喊卡 遊客罵翻原因曝光

南投燈會重頭戲「無人機群飛秀」，今年與知名IP「馬來貘」合作，大受好評，但縣府昨天緊急貼出公告指，「民航局臨時突擊檢查」...

台中補習班交通車 「未備查」違規最多

台中市有2911家補習班，學生放學後，常搭補習班交通車課後輔導，台中市教育局攔查車輛，不合格率從9成5遞減到3成2。不過...

台中平地原民議員 4月13日補選

2024總統與立委大選落幕，台中市平地原住民議員黃仁當選立委，2月1日宣誓就職第11屆立法委員，同日辭去議員職務。中央選...

南投公幼 延托到晚上6時

公立幼兒園讓家長最頭痛的事，就是下午4點放學，雙薪家長難以配合接送小孩，如果要延托，又得付出一筆錢。南投縣寒假公幼延托改...

步步驚心 彰化永靖國小將設通學步道

彰化縣百年老校永靖國小大門面對交通要道台一線，車水馬龍，家長接送學童，常發生人車爭道場面，鄉公所改善人行安全，規畫永靖國...

台中十全公園 遊具將設遮陽棚

各地兒童遊樂場競相改造，但多數缺乏遮蔭空間，台中市遊具再進化，中市建設局表示，東區十全公園遊具將暫停開放，增設遮陽棚設施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。