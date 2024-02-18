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台中十全公園 遊具將設遮陽棚

聯合報／ 記者余采瀅林敬家／連線報導
台中遊具再進化，中市府將在東區十全公園的遊戲區，增設遮陽棚，降低遊具表面溫度。圖／台中市建設局提供
台中遊具再進化，中市府將在東區十全公園的遊戲區，增設遮陽棚，降低遊具表面溫度。圖／台中市建設局提供

各地兒童遊樂場競相改造，但多數缺乏遮蔭空間，台中市遊具再進化，中市建設局表示，東區十全公園遊具將暫停開放，增設遮陽棚設施，防止戶外熱傷害，提高使用舒適性，預計4月底完工再開放；將全面評估現有遊樂場，有需要將加裝遮陽設施，新遊具也將把遮蔭納入規畫。

各地遊具變好玩，但缺乏遮蔭，太陽曝曬難耐。台北市針對曝曬過度遊樂場，增設遮陽設施。彰化新啟用的延平公園遊樂場，增設新型遊具，但遮蔭不足，居民擔心對老人、小孩太熱。縣府表示，因地下層為停車場，無法植樹增加綠蔭，未來會評估增設遮陽設施。

台中市建設局長陳大田說，十全公園去年11月啟用，規畫納入指標型自然花園，呈現不同美感，另外增設新型遊具，以台中市首座雙軌滑索、大型攀爬設施、組合式鞦韆、彈跳床等，還有省電環保的陽光公廁，並設置首座可掀式無障礙照護床。

陳大田說，十全公園大型攀爬遊戲區將增設遮陽棚，4月30日前封閉施工，但周邊的雙軌滑索、組合式鞦韆、彈跳床等，仍開放遊玩；台中美樂地公園進階3.0版本，因應夏季炎熱與極端氣候，避免遊具曝曬高溫，也減少到公園休閒的民眾曬傷或中暑，將評估增設遮蔭設施。

建設局表示，現有遊樂場將評估，有過度曝曬情況時，將加裝遮陽裝置，新設計的遊樂區會把遮蔭納入設計，直接減少日曬，另推動林蔭公園遊樂場，搭配遊戲地景、自然植栽，增加遮蔭面積，遊具與鋪面採取自然材質，可降低溫度。

彰化兒童公園受歡迎，過去遮蔭不足常引抱怨，彰化市公所2021年增設網布，座位區、砂石區都有改善，因遮蔭效果不錯，今年會在其他區域再增設；延平公園停車場增設新型遊具，但遮蔭不足，縣府表示，公園設施在保固期，未來移交彰化市公所管理，將依需求增加遮蔭設備。

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