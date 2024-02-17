全球唯一！日本櫻花女王為日月潭纜車命名 遇選美界大前輩竟是她

日本櫻花女王杉浦美櫻里今天為日月潭「櫻花女王號」纜車命名揭幕，並與南投縣長許淑華等人在櫻花樹繫上「台日友好、友誼長存」祈福感恩繪馬，見證南投當年從921災後重建、並祈願台日櫻花文化交流友誼長存。

921大地震南投縣是震央和重災區，百廢待興觀光也遭受重創。為了重建日月潭觀光，九族文化村多次赴日與日本櫻花協會交流，打造台灣的賞櫻文化，2003年由第19代日本櫻花女王母安亞紀帶來的櫻花苗，與當時南投縣長林宗男等人共同種下櫻花樹苗；2013年第24代櫻花女王川瀨陽子來台為海外首度認證的賞櫻名所碑石揭幕，帶動台灣賞櫻風氣。

今年櫻花協第30代櫻花女王杉浦美櫻里來台，為「櫻花女王號」纜車揭幕，象徵台日「櫻花の絆」情誼，邁入第三個十年。南投縣長許淑華、日本台灣交流協會駐台代表片山和之等人共同見證。

櫻花女王號是水晶車廂，並以手繪風格呈現櫻花女王模樣，搭配百重櫻、吉野櫻、富士櫻以及台灣雪櫻花色圖形，是全球唯一以櫻花女王為主題打造，「期間限定」的賞櫻纜車。可以居高臨下欣賞絕美浪漫的櫻花林，日月潭湖光水色。

杉浦美櫻里說，透過水晶地板從空中賞櫻花的視野令人感到驚艷，南投縣長許淑華也是選美前輩，她說「櫻花女王具備櫻花的淑德和美麗，帶來日本對台灣櫻花的愛護與堅定情誼，令人印象深刻」。

九族文化村18日早上和中午特別為櫻花女王安排櫻花茶會、花間音樂會和櫻花餐桌的接待活動，開放遊客共同參與，20年前櫻花小仙子選拔獲得最佳才藝的林書葶「回娘家」，她將帶著小時候和櫻花女王同框的合照，再來與新的櫻花女王相見歡。