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彰化首座農產冷鏈物流中心落腳這裡 今年動工招商
彰化縣各界今在溪州公園舉行慶祝113年農民節表彰大會，縣政府首度公開已獲中央核定3.2億元，將興建農產冷鏈物流中心，明年完工後可儲存蔬果，優先供應學校午餐和社區團膳，也作為外銷貨源的基地。
縣長王惠美、縣農會理事長蕭景田、總幹事張景豐和農業處長邱奕志等人，先後頒獎表揚99名模範農民與農業從業人員、分獲「全國十大績優農業產銷班」等五個全國獎項的八個產銷班和農會。王惠美說，彰化青農逾2600人，人數全國最多，「第六屆百大青農」選拔彰化得獎青農占約1/5，農業全國獎項逾6千多個單位競爭，彰化縣8個單位脫穎而出，都要感謝縣農會、基層農會和農民的齊心努力。
這次彰化縣立法委員第三選區選舉話題之一的彰南農業物流中心，縣政府已默默進行，考量「碳足跡」沒爭取國家級，而是申請經費打造彰化縣級的農產冷鏈物流中心，就位在溪州鄉的溪州公園附近，鄰近國1和台一線，交通網絡便捷。
王惠美說，中央核定3.2億元補助款建置農產冷鏈物流中心，面積2.4公頃，將收購彰化在地蔬果，從產地到物流倉儲做「一條龍」處理，降溫冷藏的蔬果可發揮儲存生產過剩功能，避免上演「菜金菜土」的菜賤傷農，又能穩定供應作為學校營養午餐團膳和社區關懷據點的食材，冷鏈保鮮能保持品質，強化彰化蔬果的外銷競爭力。
農業處表示，農產冷鏈物流中心已進入規畫設計，預定今年招標興建，同步辦理招商營運，預計明年（2025）營運，冷鏈物流中心有預冷區、冷藏區、加工截切區，加工截切區設兩條產線，每條產線每日預計可處理12至16噸蔬果。
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