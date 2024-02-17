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20年溪州焚化爐回春、揪出破管剋星 創焚化量全國最高

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
溪州焚化爐升級並落實垃圾分類，目前非計畫性停爐時數減少20%，年底貯坑存量減少900公噸。圖／彰化環保局提供
溪州焚化爐升級並落實垃圾分類，目前非計畫性停爐時數減少20%，年底貯坑存量減少900公噸。圖／彰化環保局提供

營運超過20年的彰化溪州焚化廠2年前投入5.5億委外操作並規畫逐年更新設備，去年11月已提前將28項設備升級完成，老舊焚化廠「回春」，設計處理量為每天900噸，實際效能可達9成以上；去年焚化廠焚化量也增加1180公噸，為國內同規格焚化廠焚化量最高，目前許多縣市面臨焚化廠使用年限達20年期限，紛紛來探詢彰化作法。

農曆春節剛結束，以往過年垃圾清運常有垃圾車在溪州焚化爐外排隊苦等的景象，清潔隊員甚至錯過除夕夜回家吃年夜飯的時間，對此環保局指出，過年前的垃圾量向來比平時多，但去年落實全縣垃圾破袋稽查，讓整年垃圾量相較同期減少8834公噸，垃圾減量高達3%，彰化也統計小年夜前11天的累計垃圾量為9712公噸，比去年1萬572公噸還要少，加上處理效能提升，減少垃圾車等候時間。

彰化溪州焚化廠去年11月已將28項設備升級完成，老舊焚化廠「回春」，設計處理量為每天900噸，實際效能可達9成以上。圖／彰化環保局提供
彰化溪州焚化廠去年11月已將28項設備升級完成，老舊焚化廠「回春」，設計處理量為每天900噸，實際效能可達9成以上。圖／彰化環保局提供

溪州焚化廠過去因設備老舊，加上不適合焚燒的垃圾進到廠內，處理垃圾時常發生設備故障、破管，需要臨時停爐，人員搶修，環保局去年執行清運路線破袋稽查2萬5559包垃圾，發現含有210支高壓瓶罐；焚化廠落地檢查也查獲共9車次陶瓷磚瓦類等不可燃廢棄物，環保局表示，高壓鋼瓶及陶瓷磚瓦若送至焚化廠恐造成機械設備損壞甚至火災，連帶影響垃圾正常處理，因此建立相關回收管道。

像是高壓鋼瓶的回收管道由清潔隊收回後由隊員手動排空，大都再以鐵罐項目回收；至於家中碗盤等生活用品破損後，應送土資場處理，民眾卻常當垃圾丟棄，或與玻璃廢棄物一起回收，但陶瓷磚瓦原料是土，進到焚化爐怎樣就是燒不掉，反而磨損設備，產生較多底渣；溪州焚化爐升級並落實垃圾分類，目前非計畫性停爐時數減少20%，年底貯坑存量減少900公噸。

廢棄物 彰化 焚化爐

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