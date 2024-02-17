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台中梨穗寒害 今公告補助

聯合報／ 記者林佩均／台中報導
春節寒流來襲，高接梨穗凍傷，梨農4度嫁接，嘆落果嚴重，恐血本無歸。記者林佩均／攝影
春節寒流來襲，高接梨穗凍傷，梨農4度嫁接，嘆落果嚴重，恐血本無歸。記者林佩均／攝影

台中山城、后里是高接梨產區，春節前夕寒流強勁，低溫下探攝氏10度，嫁接梨穗「凍不住」，有梨農4度嫁接，但溫差變化大自動落果。立委楊瓊瓔昨召集會勘，農糧署表示，台中市梨穗災損約3至5成，已符合天然災害補助辦法；楊瓊瓔要求，今天公告補助辦法，每公頃補助6.2萬元，中市府再補助1萬元。

今年梨穗嫁接期間，在農曆春節前與春節期間，多波強勁寒流來襲，后里區長賴同一說，后里屬台地地勢，氣溫降為5、6度，梨穗不耐10度以下低溫，梨農春節沒休息，全家忙著重新嫁接梨穗。

后里區農會果樹產銷班第4班班長林天償說，6分地梨園以往最多接3次，損失約5成，今年梨穗受損更嚴重，已接4次，梨枝上滿是各色膠布，但開花率不佳，落果嚴重。

楊瓊瓔指出，受極端氣候影響，平地出現10度以下低溫，連人都受不了，更別說稚嫩梨穗；1枝梨穗應開6、7朵花，受寒害影響開不了花、結不了果，多位梨農反映，會勘發現受災高達7成，血本無歸。

楊瓊瓔強調，台中市高接梨約2030公頃，梨穗受災已超過3成，中央應盡快公告補助辦法，讓梨農把握2月底前的黃金嫁接期。議員陳本添、邱愛珊說，春節期間梨農碰面就說梨穗問題嚴重，根本笑不出來，呼籲中央盡速補助。

農糧署代理署長蘇茂祥說，山城、后里區是高接梨產區，初估整體梨穗受損程度已達3至5成，符合天然災害補助辦法，將彙整相關單位資料，預計今天公告申請辦法，請梨農提出申請。

后里 寒流 春節 楊瓊瓔 極端氣候 農糧署

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