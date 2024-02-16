建火葬場及流浪犬收容中心 彰化市長林世賢揭新春願望
彰化市長林世賢今天在彰化市公所新春團拜中，再次宣示興建火葬場及流浪犬收容中心的決心，市代會主席陳文賓則要求市公所務必要充分取得地方認同，並提出周全的配套措施。
市公所今天在彰化生活藝文館舉行新春團拜，展望剩下三年任期，林世賢表示，將推動和民生議題關係重大的包括「彰化藝術生命園區（大埔火葬場）」、「流浪狗生命教育園區（收容中心）」以及「舊城區人行道改善」等三大案。
由於市公所推動「彰化藝術生命園區（大埔火葬場）」，遭到附近住戶激烈抗爭，市公所決定暫緩向市代會提案，選舉結束後，市長林世賢不死心，近期將再向市代會提案，持續推動。在今天新春團拜中，市代會主席陳文賓表示，市公有權提案，但要求務必要充分取得地方認同，並提出周全的配套措施。
有關各界關切的中友百貨彰化店興建案，由於自去年8月中旬舉行動動土儀式之後，卻未見正式開工跡象，引起外界關切，林世賢和陳文賓都表示，因中友百貨彰化店樓層超過80公尺，必須進行嚴格的危險場域評估，以及五大管線審查等，才導致時程延宕，考量建照到期，會在3月30日開工。
在鐵路高架化建設案，林世賢強調，台鐵規劃鐵路高架化採四軌施設，須拆除500多戶民宅，縣府表示反對，他已拜託行政院副院長鄭文燦，能尊重縣府的意見，再協調出拆衷的施工方式。
至於台中綠線捷運延伸化案，林世賢表示，由於行政院核定時有需東區擴大都市計劃定案的附帶條件，呼籲地主能支持中央的徵收徵收方式，才有可能突破，他並主張同時規劃設立「彰東創新科學園區」，才能真正繁榮地方，促進經濟發展。
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