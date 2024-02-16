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台中捷運車站充電座升級 支援Type-C

中央社／ 台中16日電

台中捷運公司表示，台中捷運綠線全線18個車站共設有39組充電座，免費提供旅客使用，多數智慧型手機具備快充功能，16日起各車站充電座均升級為可支援Type-A及Type-C規格。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，中市府舉辦各項活動吸引眾多人潮，帶動運量節節上升，旅客使用隨身電子設備充電需求隨之增加，台中捷運綠線自110年通車起，在各車站電話亭設置充電插座，提供2組110V插座及4組Type-A接口，適用範圍包括手機、筆電等電子產品。

中捷公司指出，為節省旅客充電時間，綠線全線18個車站39組充電座全面升級，即日起提供Type-A、Type-C兩種規格的快速充電接口，其中供電功率最高可達60瓦，並具多樣輸出電壓規格，可供有快速充電功能的手持行動裝置產品使用。

有需要的旅客可自備充電線材或工具，選擇符合自身手持行動裝置的產品規格插座，即可享有此便利服務。

Type-C 台中捷運

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