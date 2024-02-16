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蔡壁如報到 未出席台中市府團拜引熱議

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市政府「市府顧問」蔡壁如，上班第一天搭公車，愉快開工。圖／取自臉書
台中市政府「市府顧問」蔡壁如，上班第一天搭公車，愉快開工。圖／取自臉書

台中市長盧秀燕延攬民眾黨前立委蔡壁如，擔任中市府有給職顧問，昨天上班首日，蔡壁如搭公車到市府，但未出席新春團拜，蔡強調避免模糊焦點。民眾黨中市黨部主委江和樹說，蔡壁如入市府深耕台中，可打破民眾黨「網路政黨」封號，布局2026議員選舉，有望在中市議會獲3席成立黨團。

目前民眾黨在台中市議會有2席議員，分別是江和樹與列入民眾黨不分區立委名單的前親民黨議員陳清龍。民進黨市黨部主委李天生說，樂觀其成，最好民眾黨2026也提名市長人選，提的人選愈多，對綠營有利。國民黨市黨部主委顏文正說，政黨合作、競爭是常態，未來是否藍白合，盧市長會有最好安排。

台中政壇人士分析，國民黨在中市議員連續2屆掌握40席，幾乎已達「天花板」，目前部分選區多名國民黨議員部署參選議員，若無法獲得提名，也可能被民眾黨「吸收」參選，民眾黨2026突破3席、組議會黨團的機會很高。

蔡壁如參選台中市第一選區立委，僅輸對手、立法院副院長蔡其昌7千多票，選後決定留在台中耕耘。盧秀燕繼選前力挺後，再次遞出橄欖枝，延攬蔡擔任有給職顧問。據了解，盧賦予蔡壁如市府顧問身分，督導台中海線區域，除了參選的第一選區，還包含第二選區的沙鹿、龍井等地區。

蔡壁如昨在臉書披露搭公車到市府上班，網友留言「彷彿柯P上班」，不過她未出席新春團拜。蔡壁如說，剛報到得熟悉環境，也避免模糊團拜焦點。盧秀燕說，新春團拜採自發性參與，公務優先。

蔡壁如入府後，江和樹看好民眾黨在地扎根，他喊話2026年民眾黨取得3席以上議員，可在議會組成黨團，參與政黨協商等運作。

綠營「隔山觀藍白鬥」，李天生說，民眾黨想拓展議員席次，「最好每個選區都派人選」，如果市長也提名參選人，對民進黨更有利。藍營面臨「白色力量」競爭，顏文正說，民眾黨想在台中發展在意料中，但不同時空下會有不同安排。

民眾黨 盧秀燕 蔡其昌 蔡壁如 藍白合 議員 陳清龍 顏文正

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