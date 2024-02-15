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台中市西屯區市場用地招商 打造複合型商場

中央社／ 台中15日電

台中市西屯區「市95」市場用地將徵求民間參與投資，市府今天表示，即日起到4月15日止，將以BOT模式結合都市計畫公共設施多目標使用，打造現代化複合型商場。

台中市經濟發展局指出，「市95」市場用地位於西屯區工業區一路72巷及94巷交叉處，鄰近大福宮旁，擁東海大學、世貿中心及中科生活圈，地處優良區位。

為使市場用地發揮最大商業及公共效益，經發局公告徵求民間參與投資，期間自2月15日至4月15日止，期以BOT模式結合都市計畫公共設施多目標使用，打造現代化複合型商場，歡迎民間機構投資，共創商機。有意願參與投資的申請人，可至「台中市政府經濟發展局」網站查詢。

經發局表示，「市95」市場用地坐落西屯區福安段795地號，面積2525平方公尺，建蔽率60%，容積率240%，現況暫作社區籃球場，是塊完整素地，未來可依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」相關規定做多目標使用。

經發局說明，基地周邊多社區住宅及商辦大樓，人口集中，消費客源充足；交通部分，從台灣大道銜接工業區一路後僅1分鐘即可抵達，加上市政路延伸開闢工程第2標已發包，後續市政路全段道路開通後，將有效增加中科園區通往市區的運輸效率。

在產業發展方面，經發局指出，基地周邊人口稠密，範圍內多以餐飲、零售及服務業為主，其餘為醫療及金融等產業，除福安公有零售市場外，缺少複合式商業設施，考量在地消費需求豐富，且基地鄰近東海大學及台中世貿中心，受惠於人潮外溢效果，具足夠獲利及發展潛能。

台中市 東海大學 都市計畫

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