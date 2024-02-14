台中新社九庄媽繞境 今天過爐山頂庄庄民總動員迎媽祖

台中新社九庄媽遶境今天過爐山頂庄，庄民全體總動員，老少一起迎媽祖，陳瑞芳、胡雅雯、劉泑汝、陳信辰及多個樂齡樂團、舞團及花式扯鈴賴彥璋等在九庄座前獻藝，庄民都參加並迎接地方熱鬧盛事。

山頂庄行政區屬新社區中正里，山頂庄信仰圈庄民不到200戶，今年過爐參與150多戶，超過9成庄民參加，幾乎全庄總動員。

山頂庄是一個小庄頭，庄民因為九庄媽這一項已有兩百多年歷史的民俗活動，讓日漸疏離人際關係再次凝聚，90幾歲的爐主陳昭勇說很感動。

九庄媽今年再次過爐山頂庄，庄民從2023下半年開始，開始著手準備迎接這位喜歡住民宿的媽祖，也提早告訴家中年輕人要把時間空下來。今天早上繞境隊伍，年輕一輩庄民成主力，中正里里長張鳳梅認為這是保存九庄媽繞境此一文化資產最重要的開始。

山頂庄九庄媽值年委員會總幹事陳俊良表示，山頂庄雖然是一個小庄頭，但庄民的凝聚力很強，大家都有共識，希望傳統文化能一代傳一代，都鼓勵家中年輕人多以各種方式參與。今年特別安排舞台，邀請庄民在九庄媽座前獻藝，他的小孩陳信辰今天也上台演奏爵士鼓。

庄民也邀親朋好友參加地方盛事，大秀國小校長黃琴邀請女兒的朋友，4月13日即將在國家音樂舉辦獨奏會的揚琴青年演奏家劉泑汝也來為媽祖獻藝，一曲「大黃蜂的飛行」，立即吸引在場民眾，來拜拜的庄民陳文偉表示，這是第一次聽到以傳統民俗樂器演奏大黃蜂。