彰化八卦山27公尺長新滑梯熱門 縣府：適合12歲以上挑戰

彰化八卦山近年多處改造吸引更多族群前來遊玩，縣府在親子探索區打造二座縣內高差最大的溜滑梯，過年前完工驗收，雖還沒舉辦啟用儀式，已吸引小朋友前往體驗，不過因溜滑梯長達27公尺，縣府提醒遊具適合12歲以上小朋友使用，若年紀太小建議家長陪同。

彰化縣府獲內政部「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型補助「111年彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫」，內政部補助6000萬元，縣府自籌配合款1200萬元，計畫總經費約7200萬元，農曆過年前工程完工，其中最受親子歡迎的環教探索區有超長溜滑梯吸引許多近日體驗。

縣府城觀處指出，兩座溜滑梯分別高差8.5公尺、長27公尺彎的滑梯，以及高差6公尺、長18公尺的直線形溜滑梯，利用現場自然高差的特性設計，還有融合地景的幾何圖形攀爬網與攀爬架；因整體規劃是在去年，現場可見一隻綠色大兔子攀在牆上，相當吸睛。

不過不少家長帶小孩到場才發現，超長溜滑梯使用年齡限是12歲以上，現場也公告每次限1人使用，並禁止攀爬溜滑梯到或以頭下腳上方式進入滑道，且要注意設施表面溫度若高達36度以上時或下雨時禁止使用。