破除情侶禁地魔咒 彰化縣府在八卦山大佛辦情人節活動

「八卦山是情侶禁地」的魔咒傳說已久，但彰化縣政府則在八卦山大佛風景區舉辦浪漫的「月影燈季」活動，更在今天西洋情人節的傍晚，在參佛道前舉辦情人節活動，縣長王惠美並將發放給參加活動的民眾限定版粉紅多多龍小提燈。文史工作者認為，多辦活動吸引人氣，自然可以破除所謂的魔咒。

「八卦山大佛是情侶禁地」說法的由來，相傳有一對相愛的情侶得不到家人祝福，在大佛前「立誓怨恨世間情侶」，並在佛像耳垂處上吊尋短，後來開始有情侶到此就會分手的說法。知名藝人Selina與張承中（阿中)在大佛舉辦世紀婚禮，但後來仍是離婚收場，讓很多人相信這個魔咒，但也有人不信邪。

為了打破這個禁忌，彰化縣政府已經連續多年在八卦山大佛風景區舉辦「月影燈季」活動，彰化月影燈季是從去年12月30日到今年3月3日，跨過春節年假及情人節，綿延一公里長的絢麗花燈及光雕，格外浪漫，每天都吸引上萬人潮前往賞燈，更有許多情侶感受那浪漫氛圍；彰化市公所也曾在八卦山大佛前舉辦多年的七夕未婚聯誼活動，不乏配對成功而結婚。

縣府更在今天西洋情人節的傍晚，在八卦山大佛風景區參佛道舉辦情人節活動，縣府城觀處表示，今天發放的粉紅豆豆龍限量520組，發號碼牌時每組須有兩人同時在場，一組有兩張號碼牌，民眾領完號碼牌後須參加團體活動，才能領取提燈，每張號碼牌限領取1個小提燈，目的就是鼓勵情侶們參加。

在「情侶禁地」舉辦情人節活動難道不怕觸犯禁忌？縣府城觀處長王瑩琦說，所謂來八卦山大佛就會分手的說法，是以訛傳訛，其實有更多人情定八卦山結成連理，甚至兒孫成群，仍攜手前來八卦山回憶當年。縣府希望藉由月影燈季及情人節活動，吸引更多遊客前來八卦山遊玩，逐漸打破「情侶禁地」的魔咒。