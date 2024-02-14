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連24年義賣春聯 台中大業藝能館「送愛到十方」 照顧身心障礙孩子

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
大業藝能館藝術總監黃譓丞拿著台中修平科大前校長李星謙今年捐出的油畫作品「綻放人生」加入義賣。記者趙容萱／攝影
大業藝能館藝術總監黃譓丞拿著台中修平科大前校長李星謙今年捐出的油畫作品「綻放人生」加入義賣。記者趙容萱／攝影

台中市大業藝能館24年前因一名特教學生，得知位於北屯大坑山區的十方啟能中心募款不易，持續24年舉辦「送愛到十方」春聯義賣活動，今年義賣春聯、年畫，加上修平科大前校長李星謙捐出2017年響應活動買下的油畫作品「綻放人生」加入義賣，共募得14萬2000元，將全數捐給十方啟能中心。

十方啟能中心主任游月菊說，十方啟能中心36年來服務務身心障礙孩子復健療育、啟能訓練，目前有110名大小學員，6成為弱勢家庭，中低收、家暴、隔代教養、受保護個案等，十方位在北屯大坑山上，地點偏遠，但是十方堅持「做在需要上」，照顧這群弱勢孩子身上，讓學員和平常孩子得到相同的呵護與學習。

大業藝能館藝術總監黃譓丞說，她在24年前，因為一名來學畫的腦性麻痺學生為十方啟能中心學員，進而得知十方啟能中心學員為智能障礙、唐氏症、自閉症和發展遲緩等特殊生，靠社會小額捐款挹注維持營運，缺乏經費改善設備。

黃譓丞指出，從此每年歲末都在大業藝能館推出春聯義賣，連同材料費捐給十方啟能中心做公益，期間曾擴大舉辦二手衣、捐出畫作等，吸引很多畫友、學生家長、愛心團體等響應，成為年度盛事，即便遇疫情，愛心不中斷，義賣活動改為線上，獲得網友共襄盛舉，疫後恢復實體義賣，義賣所得都在春節後全數捐給十方啟能中心。

黃譓丞指出，今年最讓人感動的是李星謙在2017年響應「送愛到十方」活動，買下她捐出的十號油畫作品「綻放人生」，李星謙因此在學習油畫上有所啟發，如今學有所成、開畫展，捐出畫作盼能對想學油畫者有所啟發，也能做公益，幫助十方啟能中心學員。

台中市大業藝能館連24年舉辦「送愛到十方」春聯義賣，今年共募得14萬2000元，將於年後全數捐給十方啟能中心。圖／大業藝能館提供
台中市大業藝能館連24年舉辦「送愛到十方」春聯義賣，今年共募得14萬2000元，將於年後全數捐給十方啟能中心。圖／大業藝能館提供
台中修平科大前校長李星謙（右）今年捐出2017年響應「送愛到十方」活動買下黃譓丞（左）油畫作品「綻放人生」加入義賣。圖／大業藝能館提供
台中修平科大前校長李星謙（右）今年捐出2017年響應「送愛到十方」活動買下黃譓丞（左）油畫作品「綻放人生」加入義賣。圖／大業藝能館提供

春聯 畫作 義賣

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