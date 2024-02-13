初四迎財神！台中建國市場福德祠 今發送美鈔台幣發財金

今天是大年初四迎財神，台中市建國市場福德祠今放「發財金」給信徒，每人可領取裝著台幣一百元新鈔，以及一元美金的「發財金」紅包，以及龍年大吉鑰匙圈，吸引民眾排隊領取。

建國市場福德祠主委蔡鈴欽說，該廟在1972年建於舊的建國市場內，2015年隨著新的建國市場搬遷過來，今年是第四年發放「發財金」，廟方在大年初一，以及大年初四都發放「發財金」，今天下午一時接神安座，求平安、求發財，並發放「發財金」。

蔡鈴欽說明，廟裡發放的「發財金」都經過老師加持，一元美金放著當錢母，做事業、做生意者可把台幣一百元新鈔混入現鈔內運用、投資，土地公很靈驗，很多信徒回來還願捐款，廟方已連辦三年寒冬送暖。