台中樂成宮國運籤「孟姜女哭倒萬里長城」 廟方：相信可克服困難

今天大年初四，國家古蹟台中樂成宮今依古禮抽出國運籤。董事長何敏誠說，今年整體運勢為「中上籤」，其中六畜籤抽到庚戍第42籤，籤詩故事為「孟姜女送寒衣哭倒萬里長城」。廟方解釋，此籤為下籤，恐與年前台糖豬肉片驗出瘦肉精「西布特羅」事件有關，相信政府可克服困難。

台中市東區樂成宮每年依循古禮，今天上午9時，由董事長何敏成率領董監事，抽出「國運籤」（四季籤）。何敏誠說，廟方依照士農工商、早冬、晚冬、人口、六畜等順，總體運勢為「中上籤」。

象徵整體國運的士籤，為戊辰第27籤，籤詩「君爾寬心且自由，門庭清吉家無憂，財寶自然終吉利，凡事無傷不用求」，籤詩故事為「胡完救文氏母女」。何敏成說明，君（總統）不用煩惱太多，寬心推行民主自由，國運自然就會昌隆。

六畜籤，為庚戍第42籤，籤詩「 一重江水一重山，誰知此去路又難，任他改求終不過，是非終久未得安」，籤詩故事為「姜女送寒衣哭倒萬里長城」。廟方解釋，此籤可能與農曆年前台糖冷凍梅花豬肉片中央和地方複驗都驗出含微量瘦肉精「西布特羅」事件有關。