彰化鹿港八旬阿嬤是「賴粉」 今排隊親交第三封信

副總統賴清德今天到中部展開「賴桑新春參拜」，到彰化縣依序參拜鹿港天后宮、花壇文德宮、員林鎮興宮，每個宮廟停留40分鐘，合計送出約6千個「一元復始」小紅包，看見坐輪椅和年邁的行動不便民眾排隊，賴清德主動走上前送紅包，貼心舉動讓很多人稱讚有暖心的紳士禮貌。

賴清德到彰化縣發送他和蔡英文具名的小紅包，這是首次總統和下屆總統當選人同時列名的紅包，民眾踴躍排隊拿取，宮廟維持秩序人員重複「三不原則」不握手、不拍照、不簽名，請領到紅包的民眾快步通過。

陳秀寶、黃秀芳、陳素月和國策顧問陳永昌、翁金珠，陪同賴清德到三座宮廟參拜及發紅包。到鹿港天后宮參拜時，管理委員會主任委員張偉東說，今天是總統當選人賴清德最近1個月內第三次到鹿港天后宮，感受媽祖的恩澤，來自鹿港天后宮信來拜媽祖，天后宮媽祖會保佑國運昌隆。

賴清德表示，今天是農曆大年初三，他到廟宇參拜祈福，一來叩謝媽祖（花壇文德宮是福德老爺、員林鎮興宮是輔順將軍）神恩，感謝神明保佑讓這場選舉能夠平平安安順順利利，圓滿成功，不僅他能當選，而且民進黨三名立法委員也能夠順利連任成功，同時也要藉這個難得機會向彰化縣父老鄉親感謝賜票，不僅是賜票給他也賜票給三名立委，

他又說，今天是大年初三，他也要為台灣祈福，祝福台灣能國泰民安、風調雨順、國運昌隆、百業興隆，全國士農工商和父老鄉親都能平平安安、順順利利、闔家美滿幸福。賴清德祝福在場每一位信眾新年快樂，龍年行大運之後開始發送小紅包。

在鹿港天后宮發紅包時有一名86歲廖姓「賴粉」表示，她長期支持賴清德，今天第三次見賴清德，每次都遞上一封信，前兩次還在選舉，她祝福賴清德順利當選，賴清德當選了，她很為賴清德高興，今天交給一封祝賀信，相信賴清德一定會是好總統。