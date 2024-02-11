鹿港這家族回娘家愛搞怪 今年變身玩橘色趴 俏皮狐狸精現身

今天大年初二，是民俗嫁出女兒回娘家的日子，彰化鹿港頂番婆潘姓家族連續第10年舉辦「變身趴」，今年是以象徵大吉大利的「橘色」為主題，從92歲老阿嬤到5個月小娃娃，各自搞怪、搞笑，都玩得很開心。

主辦「變身趴」的萬美如說，潘家是她的外婆家，玩變身趴的點子要追溯到2014年，當時因為她的表妹很喜歡搞怪穿上奇裝異服玩變身，長輩們也覺得新鮮有趣，也加入搞怪行列，因此利用大年初二大團圓日子，讓嫁出去的女兒全家也都能回娘家參加。

萬美如說，過去主題趴以顏色為主，由大家盡情搞怪，什麼扮相都行，主要是為了方便老人家選擇衣飾與裝扮，從紅趴、黃趴及粉紅趴，到「復古趴」、藍色趴，前年改為「職業趴」，去年回到「金銀趴」色系，去年選擇「學生制服趴」，今年則回復顏色趴。

往年家族都約有30多人回來，但今年因為有的家族成員出國或流感等因素，不克參加，但仍回來20多人，從新北、高雄都有，很多成員每年都參加，在這10年裡，也新生很多下一代，一起跟著父母回娘家參加變身趴。大年初二已成了潘氏家族的「搞怪日」，鄰里見怪不怪，甚至覺得這家子很有意思。

以狐狸精為造型的萬美如說，今年以橘色為主題，因為橘色服飾及裝飾比較不容易，但大家還是發揮創意，自行打點或到網路採購，各種造型包括老虎、長頸鹿、恐龍、 火雞、女僕，甚至還有橘子、小丑魚、籃球及籃球框， 甚至還有七龍球裡的塞亞人，老阿嬤潘許幼則是橘色爆炸頭，有的連太陽眼鏡也是橘子，家族成員全身橘色，映照在陽光裡，顯得十分耀眼。

回娘家照例要辦桌團圓，共開兩大桌，潘家午宴掌廚是潘許幼的長子，他曾在高雄餐廳當大廚，從採買、烹煮到擺盤一點也不含糊，當豐盛的大餐上菜時，大家都食指大動，當大家大啖一頓後，再來交換禮物。