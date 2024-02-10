扯！為拍美照爬上櫻花樹 武陵農場小編怒「嚴厲譴責」

武陵農場櫻花祭8日起跑，怎料農場小編今罕見動怒，在粉專發文「嚴厲譴責」，並附上兩張照片，竟是民眾為與粉嫩櫻花合影，竟爬上櫻花樹，側坐在枝幹上，強調拍照不要拉枝條，更不要爬上樹，這些動作都太誇張了，小編看到會制止，若其他遊客們有看到，也幫農場勸阻一下。

武陵農場8日起，展開為期22天的櫻花祭，南谷、茶園區、隘口櫻花林等地紅粉佳人、昭和櫻已盛開五成，山櫻花全區盛開，農場預計，未來2周都是最佳賞花期。

農場小編今在臉書發文，怒批「嚴厲譴責」，表示有民眾為拍美照，爬上櫻花樹、坐在枝幹上，由其他遊客協助拍照。

小編怒寫到，爬樹上拍照很好看嗎？學猴子爬樹並沒有比較厲害，為啥一定要侵犯到櫻花樹呢？

小編提醒，民眾來場欣賞櫻花，拍照不要拉枝條、更不要爬上樹，這些動作都太誇張了，小編看到會制止，若其他遊客們有看到也幫幫農場勸阻一下。謝謝各位。