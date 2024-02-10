南二段拉庫音溪山屋擴建改善 山友不再擔心烏煙瘴氣

南二段是百岳長程縱走路線，全長89.3公里，全程大多在海拔3000公尺以上高山，地勢陡峭沿線斷多、氣候變化大。讓山友困擾的除了挑戰性大，重要據點拉庫音溪山屋空間狹小，每逢雨天山友得擠在山屋內烹煮，山友抱怨烏煙瘴氣，玉管處將走廊外推作為烹煮空間並廁所設施改善，1月重新開放，讓山友可以好好休息，有更好的登山體驗。

玉管處表示，玉山國家公園面積10萬公頃，除台灣最高峰玉山主峰外，還有29座百岳，並依照區域及特性不同分7大步道系統，依難度則有0至6級步道，讓山友依照自身體能、天候狀況、經驗及裝備等，選擇合適級別步道。

南二段屬於最為偏遠步道系統之一，登山基本就要7天起跳，需要背負多日糧食與裝備，最簡單的行程規畫都很挑戰山友的體能、耐力和攀登技術。沿線的山屋是行程中重要的休息據點，遇到大雨、低溫、強風等惡劣氣候，更是山友確保自山安全的屏障。

陸姓山友說，之前走過南二段，從嘉明湖山屋出發，到達三叉山、往新康山前進、到拉庫音溪山屋休息。沿途冷杉林、高山深谷、雲海、斷崖崩壁、箭竹草原等自然美景，但抵達山屋時已經相當疲勞，更是飢腸轆轆。但是進入山屋後，發現內部有很多垃圾需要打掃，想要烹煮食物因為下雨只能擠在小門廳，然後在床鋪上用餐。不僅山屋內烏煙瘴氣，廁所設施也不夠完善，散發濃濃異味，和沿線自然美景實在很不搭。

玉管處表示，拉庫音溪山屋受限山屋型態及空間，天氣好時山友還可在屋外烹煮食物，天氣不好時山屋空間有限，又要休息又要烹煮食物，很容易讓山屋變得髒亂。為了讓山友能好好休息，完成後續的行程，管理處去年在不減少山友住宿床位數量下，加大門廳變成多功能交誼廳，走廊外推加蓋形成簡易炊煮空間，廁所衛生設施更新，終於在最近重新開放使用，提供山友有更好的山林體驗。