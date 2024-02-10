紫南宮發財金去年回收7億 初一不發錢母勿排隊

南投縣竹山紫南宮以「借發財金」聞名，每年發招財錢母吸引數萬人排隊，香火鼎盛。廟方表示，借發財金的初衷，是因當地早年生活困苦，廟方為幫助地方子弟，開放由土地公「借金」給居民，不少人在外創業有成後，還款答謝；近期統計去年借金逾四億元，不過還金逾七億元，單筆最高還金為一五○萬元。

竹山紫南宮供奉「土地公」福德正神，借發財金、發招財錢母、正月十六呷丁酒為廟內三大重頭戲，廟方近日全面開啟借、還發財金的服務窗口，不過廟方提醒，今天是大年初一，沒規畫發錢母，切勿來排隊，以免撲空。

紫南宮主委莊秋安說，去年借金約六十多萬人，共借出四億多元；還金因通常會隨喜增添香油錢，加上疫後景氣稍回溫，因此收到十萬元、廿萬元的很多，最終累積還金逾七億元。

廟方提醒，借金前得先向土地公擲筊，第一次聖筊可借到六百元，第二次才同意就遞減為五百元，第三次四百元，以此類推，之後再持身分證件到服務中心登記求金；不論賺錢與否，建議在一年內還金後再求發財金，財氣才會不斷流通。