聽新聞
test
0:00 / 0:00
紫南宮發財金去年回收7億 初一不發錢母勿排隊
南投縣竹山紫南宮以「借發財金」聞名，每年發招財錢母吸引數萬人排隊，香火鼎盛。廟方表示，借發財金的初衷，是因當地早年生活困苦，廟方為幫助地方子弟，開放由土地公「借金」給居民，不少人在外創業有成後，還款答謝；近期統計去年借金逾四億元，不過還金逾七億元，單筆最高還金為一五○萬元。
竹山紫南宮供奉「土地公」福德正神，借發財金、發招財錢母、正月十六呷丁酒為廟內三大重頭戲，廟方近日全面開啟借、還發財金的服務窗口，不過廟方提醒，今天是大年初一，沒規畫發錢母，切勿來排隊，以免撲空。
紫南宮主委莊秋安說，去年借金約六十多萬人，共借出四億多元；還金因通常會隨喜增添香油錢，加上疫後景氣稍回溫，因此收到十萬元、廿萬元的很多，最終累積還金逾七億元。
廟方提醒，借金前得先向土地公擲筊，第一次聖筊可借到六百元，第二次才同意就遞減為五百元，第三次四百元，以此類推，之後再持身分證件到服務中心登記求金；不論賺錢與否，建議在一年內還金後再求發財金，財氣才會不斷流通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言