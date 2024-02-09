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紫南宮去年出借4億回收7億 呼籲信眾明天1事別做

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣竹山紫南宮以借發財金、發招財錢母、正月十六呷丁酒，名聞遐邇，香火鼎盛。圖／紫南宮提供
南投縣竹山紫南宮以借發財金、發招財錢母、正月十六呷丁酒，名聞遐邇，香火鼎盛。圖／紫南宮提供

南投縣竹山紫南宮以「借發財金」聞名，每年發招財錢母更是吸引數萬人排隊，香火鼎盛。廟方表示，近期統計去年借金逾4億元，還金則達7億元，單筆最高還金為150萬元；同時提醒，明天的大年初一沒規畫發錢母，切勿來排隊以免撲空。

竹山紫南宮供奉「土地公」福德正神，又以借發財金、發招財錢母、正月十六呷丁酒為廟內3大重頭戲，名聞遐邇；每到新年之初、周末連假總是吸引大批民眾前往求財，春節期間更是高峰期，廟方近日全面開啟將借、還發財金的服務窗口。

紫南宮表示，借發財金的初衷，是因為當地早年生活困苦，廟方為幫助地方子弟，開放由土地公「借金」給居民，不少人在外創業有成後，還款答謝，後來吸引外地信眾爭相前往「借金」引發熱潮，開放借、還發財金至今也已累計超過10年。

紫南宮近期統計2023年借、還發財金總額，該廟主委莊秋安說，去年借金約4億多元，而因還金通常會隨喜增添香油錢，加上疫後景氣稍回溫，因此10萬元、20萬元的很多，最多的是一個年輕人還了150萬元，感覺可能是從事電子業。

廟方提醒，借金前得先向土地公擲筊，第1次聖筊可借到600元，第2次才同意就遞減為500元，以此類推，之後再持身分證件到服務中心登記求金；不論賺錢與否，通常建議在1年內還金，可在還金後在求發財金，財氣才會不斷流通。

此外，考量春節期間，當地不少居民返鄉過年，且到紫南宮走春的信眾眾多，惟恐衝擊地方交通，因此明天（10日），也就是大年初一，沒有規畫排隊發龍年錢母活動，民眾切勿來排隊，以免撲空，但仍歡迎十方大眾到廟內及當地景點走春。

土地公 發財金 紫南宮

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