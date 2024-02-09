監測橋梁取締重車 國六雙冬段新增科技執法

國道六號雙冬路段最近裝置新設備，駕駛人懷疑是要取締未繫安全帶、未保持安全車距的「科技執法」新招。引發網路熱議熱議。高速公路局昨天解謎，這是監測橋梁變位、車輛載重的新設施，也可用來取締重車超載，讓交通更安全。

「國道六號」銜接台中市區，也拉近仁愛、埔里、國姓3鄉鎮風景區。平日車輛頻繁，假日車流量更暴增，沿線除4處固定式測速照相桿，並有員警機動執法。

最近警方科技執法熱門，國道6號約14K處雙冬路肩護欄外裝1支固定式監視攝影機，還以L型支架裝設監視攝影機，引發網友熱議。

網友認為，雙冬高架橋是跨越高速公路的陸橋，警方常俯拍舉發未繫安全帶、未保持安全車距、開車用手機等違規，不少人認為新設備是科技執法，能開更多罰單，駕駛相互提醒要注意。

國道第七警察大隊表示，國六雙冬段新設監視器，並非警方設置，高速公路局裝設取締未繫安全帶等違規，不會利用高公局設備，而是以執法區攔停、拍照舉發為主，一般都是在國道上跨越橋取締。

高公局中區分局南投工務段表示，國道六號新設的動態監測器，透過各類車輛通過時的震動狀態計算重量，進行高架橋變位監測，而路側及L型支架的監視器均為車牌辨識系統，現正測試，未來可用來取締重車超載。