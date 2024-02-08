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彰化過年垃圾車清運量變2倍 舊床墊收到千床上限

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化環保局題型民眾，家中堪用物品可回收重新整修再利用。圖／彰化環保局提供
彰化環保局題型民眾，家中堪用物品可回收重新整修再利用。圖／彰化環保局提供

今天是小年夜，彰化縣各鄉鎮清潔隊大都正常收運垃圾，彰化縣環保局預計垃圾量會是平時的兩倍，過去過年清運常有垃圾車在溪州焚化爐外排隊苦等的景象，清潔隊員甚至錯過除夕夜回家吃年夜飯的時間，對此環保局指出，2022年焚化爐升級後，每天平均處理的效能可達9成以上，過年期間進場門開放的比過去多，減少垃圾車等候時間。

各清潔隊今總動員出動人車次收運垃圾，南彰化多數清潔隊因距離溪州焚化爐距離較近，都是接力邊收邊送焚化廠。彰化市清潔隊指出，因有轉運站可暫置垃圾，通常晚上收得的垃圾會利用早上送往溪州，錯開車輛最多的時候，過年期間19噸的轉運車每天也須跑約6車次才能清運完。

過去過年清運期間，就有民眾發現彰化溪州焚化爐外垃圾車大排長龍等進廠倒垃圾，清潔隊員說，等1、2個很常見，甚至還要在車上吃便當，不過這兩年稍微改善。環保局說，彰化每日進場垃圾量約730噸左右，2022年投入5.5億元升級相關設備，設定每日可處理900噸的垃圾量，由於處理效能佳，10多個進場口在過年期間可開放到6個，比過去處理得快。

溪州焚化廠也從2月1號起開放大型家具清運進場，每天開放15車次，啟用巨大垃圾破碎機破碎各鄉鎮市舊床墊，這兩天已收到上限1000床。

彰化市清潔隊說，每月約有4、500床的床墊進到隊部處理，大型廢棄物在過年前的處理量是平時的2、3倍以上，須由人工拆解，將鐵回收，布、草蓆、泡棉等分開，部分可送往紙廠再利用，其餘廢棄物進到焚化爐；針對傳統床墊隊員一天約可處理50床，但新型的滾筒式床墊費工，處理速度較慢，溪州焚化爐可運用破碎機將整個床墊破碎，提高效率。

環保局也提醒民眾大掃除後整理出的堪用物品，其中舊衣物可投入舊衣回收箱，勘用書籍、3C電器、玩具及二手袋可打包後交付清潔隊資源回收車，或到環境部「全國不用品藏寶地圖」網站尋找適合站點。

今天是小年夜，彰化縣各鄉鎮清潔隊大都正常收運垃圾，彰化縣環保局預計垃圾量會是平時的兩倍。圖／彰化環保局提供
今天是小年夜，彰化縣各鄉鎮清潔隊大都正常收運垃圾，彰化縣環保局預計垃圾量會是平時的兩倍。圖／彰化環保局提供
今天是小年夜，彰化縣各鄉鎮清潔隊大都正常收運垃圾，彰化縣環保局預計垃圾量會是平時的兩倍。記者林敬家／攝影
今天是小年夜，彰化縣各鄉鎮清潔隊大都正常收運垃圾，彰化縣環保局預計垃圾量會是平時的兩倍。記者林敬家／攝影

垃圾車 床墊 焚化爐

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