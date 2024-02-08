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彰化光興閣掌中劇 入選「TAIWAN TOP演藝團隊」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
彰化縣「光興閣掌中劇團」今年入選國家文化藝術基金會「TAIWAN TOP演藝團隊」，團長林宏憲說，現代動漫很夯的元素，台灣布袋戲早就已經玩過了。記者林宛諭／攝影
彰化縣「光興閣掌中劇團」今年入選國家文化藝術基金會「TAIWAN TOP演藝團隊」，團長林宏憲說，現代動漫很夯的元素，台灣布袋戲早就已經玩過了。記者林宛諭／攝影

彰化縣「光興閣掌中劇團」今年入選國家文化藝術基金會「TAIWAN TOP演藝團隊」，成為彰化縣首個獲此榮耀的演藝團隊，團長林宏憲說，現代動漫玩的很夯的「復仇者聯盟」，老一輩布袋戲劇作人早玩瘋了，去年他帶隊到匈牙利交流，匈牙利官員說「你們的布袋戲讓我永遠記住台灣了」，這就是台灣的軟實力。

「光興閣掌中劇團」去年的劇場製作「大俠百草翁前傳」榮獲傳藝金曲獎年度評審團獎，今年再入選「TAIWAN TOP演藝團隊」，獲80萬元補助，彰化縣長王惠美給予肯定。

光興閣掌中劇團創團已63年，由被譽為布袋戲「笑料大師」的林啟東（藝名鄭武雄）創立，是布袋戲最輝煌的戲院內台時期代表人物之一。

13年前林啟東過世，第二代團長林宏憲（鄭成龍）整理父親劇本手稿才被百草翁布袋戲所衝擊，，因此捨棄高薪，回來接手劇團。

林宏憲說，台灣布袋戲原創性很強，也是台灣重要無形文化資產，他矢志讓更多人看到台灣布袋戲，成為國際舞台最強的軟實力。

團隊 布袋戲

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