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竹筍造型溜滑梯 竹山4月登場

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
竹夢公園設計竹子遊具主塔已見雛形，融入竹山鎮特色，讓親子相當期待。圖／南投縣政府提供
竹夢公園設計竹子遊具主塔已見雛形，融入竹山鎮特色，讓親子相當期待。圖／南投縣政府提供

南投親子遊憩空間越來越跟上潮流，繼3年前的名間鄉親子生態公園博得好評後，縣政府新設遊憩設施，融入各鄉鎮特色，竹山鎮「竹夢親子共融公園」以竹子為造型的遊具主塔很有特色，草屯鎮則是三層樓高貨櫃溜滑梯，都讓親子眼睛一亮，預計4月底完工為南投增添熱門打卡景點。

竹夢親子共融公園由第一公墓遷葬後改建，公園以竹為意象融入整體環境，並考量安全、美觀，主設施包括「竹筍雙塔」兼具溜滑梯、大型攀爬網，「天旋地轉」遊戲場則有旋轉飛盤、旋轉攀爬塔、彈跳網，「沙坑遊戲區」則有沙坑、平衡木，「鞦韆遊戲區」則是尿布、鳥巢等造型鞦韆。

縣政府表示，草屯植物公園興建的共融公園，色彩繽紛3樓高大型貨櫃溜滑梯未演先轟動，大人小孩經過，目光都被深深吸引，關注「貨櫃溜滑梯何時開放？」

縣府表示，草屯親子共融遊憩運動公園進度已近5成，施作主塔已完成，景觀工程持續施作中，最快今年4月底前就能完工；竹夢親子公園遊具已進場，遊具主塔也已完成，進度已逾6成，同樣可望在4月完工。

縣府表示，草屯親子共融公園基地設計涵蓋共融兒童遊戲場、滑輪賽道區、成人體健區及旋轉搖擺區等，並對無障礙空間及無障礙遊戲區做適當空間規畫，能提供全年齡及共融需求。

南投草屯親子共融遊憩運動公園最快今年4月底前能完工，近期已見色彩繽紛達3層樓高的大型貨櫃滑梯。記者賴香珊／攝影
南投草屯親子共融遊憩運動公園最快今年4月底前能完工，近期已見色彩繽紛達3層樓高的大型貨櫃滑梯。記者賴香珊／攝影

南投 溜滑梯 親子

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