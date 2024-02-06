當選無效二審駁回確定！彰化議員柯振杯：腦神經快衰弱 將提申訴

彰化縣議員柯振杯2022年九合一大選時，參加公益活動時穿競選背心發救濟物資，疑藉由此方式向有投票權的低收入戶或其代領人行求賄賂，遭彰化地檢署提起當選無效之訴，一審被駁回，今天上午台中高分院宣判又駁回確定，柯振杯無罪，柯振杯說，這1年來飽受司法審判煎熬，終於可以好好過年，但他也要向法務部和監察院申訴檢察官。

柯振杯與其子柯承翰2022年分別參選縣議員、伸港鄉鄉長選舉，被檢方指控，涉嫌利用在彰化縣和美和善團舉辦的低收入戶救濟公益活動，找來記者採訪，還穿著競選背心，參與發放物資，藉由此方式向有投票權的低收入戶或其代領人行求賄賂，涉嫌違反選罷法遭檢方起訴，法院一、二審都判無罪。

柯振杯2022年順利當選，成為4連霸議員，但彰化地檢署2022年12月底對他提起當選無效之訴，彰化地方法院法官認為，柯振杯雖在競選期間穿著背心參加慈善單位的物資發放，但活動發放的物資與救助金都是和美和善團提供，且發放對象都是公所以低收入戶名冊製作通知，雖柯振杯在場協助有趁機請託拜票，但難認有行賄犯意，因此針對檢方提起的當選無效駁回，台中高分院今天維持一審判決。

柯振杯說，他早知道會沒事因為沒做虧心事，但只因為他在公益活動中，穿背心幫身障與長者幫物資就惹上官司，讓他忿忿不平，他指出，案件民刑事一審都無罪，檢察官在沒有新事證下還上訴讓他很不滿，一家人飽受煎熬難吃難睡，他和妻子都快腦神經衰弱，他和律師討論，將對該案檢察官向法務部和監察院提出陳情和申訴。