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搶救血荒 豐原醫院號召捐血醫護人員也加入

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
搶救血荒，衛福部豐原醫院號召挽袖捐血。圖／豐原醫院提供
搶救血荒，衛福部豐原醫院號召挽袖捐血。圖／豐原醫院提供

農曆春節前，全台捐血中心傳出血庫存量低、鬧血荒，衛生福利部豐原醫院昨天舉辦「挽袖捐血，拚出無限希望活動」，醫院醫護人員加入，副院長曹承榮也捐血，昨天活動共捐出135袋血。

豐原惟美獅子會、群合獅子會、東豐獅子會及美豐獅子會，聽聞血荒嚴重，為提高捐血量，加碼捐贈全聯禮券，豐原醫院院長賴慧貞表示，捐血一袋，救人一命，她感謝在地獅子會熱心公益，愛心不落人後。

豐原醫院檢驗科主任陳嘉文表示，醫院平均一個月約需要1200袋的血液救助病患，本著人飢己飢，人溺己溺的精神，豐原醫院院內工作人員也排隊響應，副院長曹承榮捐400cc；工務組張芫綸表示，已經有一段時間沒有捐血，捐血車到醫院可以就近捐血，讓有需要的人可以及時得到援助。

衛福部豐原醫院提醒，有感冒打針吃藥的須暫緩2周捐血，年齡介於17至65歲，女性體重45公斤以上，男性體重50公斤以上，健康情況良好，可至捐血站由捐血中心人員評估是否適合捐血，捐250毫升全血需間隔二個月，捐500毫升全血需間隔3個月。

捐血中心表示，值此血荒，除夕當天暫停捐血外，春節不打烊，每天上午9點到下午6點，歡迎民眾就近到豐原捐血室或各捐血站捐血。

搶救血荒，衛福部豐原醫院號召挽袖捐血。圖／豐原醫院提供
搶救血荒，衛福部豐原醫院號召挽袖捐血。圖／豐原醫院提供

捐血中心 獅子會 血荒

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