影／石岡情人木橋鬱金香花展開幕 萬株鮮艷花朵綻放迎新年

台中市石岡區公所今天舉辦第三屆情人木橋鬱金香花展開幕，在石岡熱門景點情人木橋園區展出1萬株各色品種鬱金香，各種鮮艷花朵綻放中，遊客白天可在園區賞花，夜間還有燈光營造鬱金香的另一種美，展期到2月18日，免費參觀。

石岡區長劉素幸表示，去年有民眾跟值班的區公所同仁說，以前過年走春不知道要去哪，現在他都叫親朋好友們到石岡看鬱金香，很多民眾已經把這行程記起來。

劉素幸說，過年到石岡看花，今年展出1萬株各色品種的鬱金香，有紅、粉紅、紅白、紅金、白色、黃色、紫白等7種顏色，色彩繽紛很吸睛，花卉展期從今天展至2月18日，與情人木橋花漾藝術燈節同步結束，白天夜晚都可以在石岡情人橋區看到美景。