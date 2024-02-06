影／石岡情人木橋鬱金香花展開幕 萬株鮮艷花朵綻放迎新年
台中市石岡區公所今天舉辦第三屆情人木橋鬱金香花展開幕，在石岡熱門景點情人木橋園區展出1萬株各色品種鬱金香，各種鮮艷花朵綻放中，遊客白天可在園區賞花，夜間還有燈光營造鬱金香的另一種美，展期到2月18日，免費參觀。
石岡區長劉素幸表示，去年有民眾跟值班的區公所同仁說，以前過年走春不知道要去哪，現在他都叫親朋好友們到石岡看鬱金香，很多民眾已經把這行程記起來。
劉素幸說，過年到石岡看花，今年展出1萬株各色品種的鬱金香，有紅、粉紅、紅白、紅金、白色、黃色、紫白等7種顏色，色彩繽紛很吸睛，花卉展期從今天展至2月18日，與情人木橋花漾藝術燈節同步結束，白天夜晚都可以在石岡情人橋區看到美景。
石岡展出的鬱金香是從荷蘭進口，花期很短，從球根在控溫室保存，最近才拿出來發芽，目前園區內花開5成，預計初二以後會盛開至9成；石岡區公所表示，到橋人木橋區可賞花，石岡是客家庄還有許多客家美食，可到附近的東豐綠廊騎自行車，電火圳生態步道健走，適合一日輕旅行。
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