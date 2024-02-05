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彰化田中年貨大街今登場 20萬抵用券紅包抽抽樂 讓大家試手氣

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
田中年貨大街今天登場，在員集路老街有三處主題燈區。圖／田中鎮公所提供
田中年貨大街今天登場，在員集路老街有三處主題燈區。圖／田中鎮公所提供

彰化縣田中鎮公所今晚在乾福宮前廣場舉辦年貨大街開市及點亮老街活動，田中鎮長蕭淑芬表示，今年年貨大街擴大到整個員集路老街，攤位也由50攤增加到100攤，並邀請老街兩側店家參與，讓年貨種類更多，並提供20萬抵用券紅包抽抽樂，拍照打卡還送龍御守。

蕭淑芬表示，今年年貨大街點亮老街燈飾由公所統籌，也感謝台灣杰恩醍公司、乾德宮、合正機械、建彰混凝土公司等企業贊助，讓老街燈區更有過年氣氛，年貨大街營業時間從今天起到2月8日每天下午1點至晚上9點、2月9日上午8點至中午12點，今晚點燈儀式立委陳素月等地方人士也與會參加。

老街燈區有三處主題燈區，分別是從明慶街的乾福宮旁路樹為全台首創文字燈，.中州路一帶福安路口至員集路口搭配火車站前聖誕樹以雪花燈、聖誕帽等元素做燈飾點綴，員集路老街從新生街至中州路口則以田中米寶、稻穗、紅尾巴星球燈年節元素設計，也展現出田中鎮米倉特色，燈飾將點亮至3月14日。

年貨大街有各式水產魚貨、南北貨、糖果、餅乾、水果等，及應景的手寫春聯、年節裝飾品，逛累了還可採買來自各地的小吃美食，買滿千還有滿額送限定版冰箱貼，蕭淑芬說，歡迎大家來田中賞燈拍美照、買年貨，感受過年氣氛。

田中年貨大街今天登場，田中鎮長蕭淑芬等地方人士參與點燈儀式。圖／田中鎮公所提供
田中年貨大街今天登場，田中鎮長蕭淑芬等地方人士參與點燈儀式。圖／田中鎮公所提供
田中年貨大街今年擴大到整個員集路老街，攤位也由50攤增加到100攤，並邀請老街兩側店家參與，讓年貨種類更多。圖／田中鎮公所提供
田中年貨大街今年擴大到整個員集路老街，攤位也由50攤增加到100攤，並邀請老街兩側店家參與，讓年貨種類更多。圖／田中鎮公所提供

年貨大街 老街 蕭淑芬

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