影／彰化這偏鄉率全縣之先 大推品德、食農、書法三教育

彰化縣二林鎮率全縣之先，鎮公所對鎮內3所國中、11所國小推動食農、書法和品德教育，今邀集學校校長、教師和地方社團人員分享推動成果，原本沒經費奧援的農漁業教育今年起有上級補助，品德教育有社團協助，預計推動成效將優於今年。

二林鎮很多活動掛名「儒林」，是彰化縣西南角的文化之鄉，鎮公所主導推廣三項教育，今下午在鎮立圖書館舉辦成果分享暨共識強化、乾淨校園推動計畫說明會。與會學校校長表示，尚未推動的部分將和學校行政幹部討論，希望今年付諸行動。

鎮公所編列65萬元推動書法教育，已有8所國小參加，編列10萬元品德教育經費，未編列食農推廣經費，因食農教育是農業部重點計畫，各校都推動，品德教育幾乎每所國小參與。鎮公所表示，令人欣喜的是中央自今年起開辦食漁、食米兩項教育活動，食漁補助每校最高15萬元，食米10至18萬元，應可帶動全體學校積極爭取和辦理。

鎮長蔡詩傑說，品德教育側重讀傳統經典和經典會考，鎮公所今年起與引進「乾淨世界」網路平台「乾淨校園」，家長可輔導孩子免費到平台玩童玩、假日樂學，家長也可觀看親師教養等影片，不要自行上網以免被誤導甚至被誘騙。